Paliza lleva al Senado proyecto de ordenamiento territorial

Santo Domingo, República Dominicana.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, depositó este jueves en el Senado de la República el anteproyecto de ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, una pieza legislativa contemplada en la Constitución y que complementará a la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, como parte del marco regulatorio para garantizar que el crecimiento urbano y las actividades económicas se desarrollen en espacios adecuados.

El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial permitirá al país contar con una visión común para organizar el territorio. Además, orientar el uso del suelo y promover una ocupación más racional y sostenible. Este instrumento incorpora criterios de sostenibilidad ambiental, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático como elementos fundamentales de los procesos de planificación y ordenamiento territorial.

Al entregar la iniciativa legislativa al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el ministro Paliza manifestó que el ordenamiento territorial es una “obligación de Estado”. Una obligación debido a la alta densidad poblacional de República Dominicana. Una densidad que se estima en unos 240 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más elevadas de Latinoamérica.

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“Este anteproyecto de ley que hoy depositamos ante el Senado representa un paso trascendental para fortalecer la planificación del territorio. Además, ordenar los asentamientos urbanos y promover un desarrollo sostenible en el país”, puntualizó el ministro.