Paliza llama al PRM “a cuidar el día después de las primarias

La Romana.- El expresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, exhortó a la dirigencia y militancia de esa organización a preservar la unidad, el respeto y la cohesión interna ante los próximos procesos de selección de candidaturas, al advertir que las aspiraciones individuales nunca deben comprometer el proyecto colectivo ni la fortaleza institucional del partido.

Durante un encuentro celebrado en La Romana, en el que recibió cinco reconocimientos por su trayectoria y aportes al fortalecimiento de la organización, Paliza llamó a conducir las próximas competencias internas con madurez, responsabilidad y sentido de pertenencia, promoviendo las cualidades de cada aspirante sin recurrir a descalificaciones personales.

“Cuidemos el día después de las primarias, porque los hombres y mujeres del PRM tienen las mejores condiciones y cualidades para entregarle el futuro de la República Dominicana. No necesitamos, para estimular que apoyemos a uno u otro compañero, hablar o descalificar a cualquier otro, sino compartir las cualidades diferenciadoras del hombre o la mujer que estemos respaldando”, expresó.

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Fortaleza del PRM

El dirigente sostuvo que la fortaleza del PRM es el resultado de la entrega, el sacrificio y el compromiso de miles de hombres y mujeres que han contribuido a construir la organización, por lo que llamó a preservar los principios que dieron origen al proyecto político y evitar que las diferencias propias de una competencia interna debiliten los vínculos entre sus integrantes.

“No olvidemos de dónde venimos para no perder el horizonte de hasta dónde queremos ir. Si nos mantenemos honestos a las cosas que nos han constituido, si no perdemos nuestra humanidad, yo les garantizo, compañeros y compañeras, que el futuro del PRM es infinito”, manifestó.

Paliza también valoró la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader y consideró que el partido tiene el compromiso de seguir construyendo una propuesta de desarrollo y oportunidades para el país, con una visión que trascienda el horizonte electoral de 2028.