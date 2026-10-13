Paliza expone en la FAO avances de RD en gestión del agua y prevención sequía

Roma, Italia.– El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, expuso este martes las iniciativas que impulsa la República Dominicana para fortalecer la resiliencia ante las sequías, durante su participación en el Diálogo de Roma sobre el Agua, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En el panel ministerial sobre resiliencia ante las sequías, Paliza compartió las experiencias dominicanas junto a representantes de Ghana, Jordania y Arabia Saudita.

“Hablar de riego y prevención de las sequías es hablar de seguridad alimentaria, oportunidades rurales y justicia social”, expresó el ministro, al destacar la importancia de integrar planificación, innovación tecnológica e inversión para proteger la producción agrícola. Reconocimiento otorgado a la República Dominicana

Su intervención tuvo lugar en el marco de la visita oficial que realiza junto al presidente Luis Abinader a Roma, para recibir el reconocimiento otorgado a la República Dominicana por sus avances en la lucha contra el hambre.

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Durante su presentación, el ministro destacó que cerca de 100,000 agricultores dominicanos trabajan aproximadamente cinco millones de tareas bajo riego. Asimismo, expuso las acciones gubernamentales para ampliar la infraestructura hidráulica, tecnificar los sistemas de riego y proteger las cuencas hidrográficas.

Paliza informó que la agenda de inversión en tecnificación del riego proyecta US$476.9 millones hasta 2033 y que, entre 2022 y 2026, se han capacitado más de 6,800 productores y técnicos.

Entre las iniciativas prioritarias mencionó la presa de Monte Grande y los proyectos de Guaigüí y Guayubín, cuya infraestructura debe complementarse con redes de distribución que permitan aprovechar el agua de manera más eficiente.

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Tecnología y capacitación

También destacó la estrategia de tecnificación para la zona de influencia del río Yaque del Sur, respaldada técnicamente por el Banco Mundial y la FAO, que prevé beneficiar directamente a más de 34,000 productores e impactar unas 72,000 hectáreas.

La iniciativa busca integrar infraestructura, tecnología y capacitación para aumentar la productividad agrícola con un uso más eficiente del recurso hídrico.

El ministro resaltó, además, la importancia de la planificación territorial y la conservación ambiental para garantizar la disponibilidad de agua.

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En ese sentido, señaló que la cobertura boscosa de la República Dominicana alcanza el 42.8 % del territorio nacional, según el Inventario Nacional Forestal, y destacó las acciones de reforestación y recuperación de cuencas como parte de la protección de las fuentes hídricas.

En materia de prevención, Paliza presentó el Plan Nacional para la Preparación y Acciones Anticipatorias frente a la Sequía Agrícola 2026-2027, elaborado con la participación de cerca de 40 instituciones y estructurado en ocho ejes estratégicos.