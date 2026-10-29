País Posible anuncia que llevará candidato propio a las próximas elecciones

El partido País Posible anunció que presentará un candidato propio en las próximas elecciones, como parte de su estrategia para fortalecer su presencia en el escenario político dominicano.

El presidente de la organización, Milton Morrison, afirmó que el partido se prepara para dar un nuevo paso en su crecimiento. También respaldado por nuevas estructuras, miles de simpatizantes y una mayor presencia territorial.

Morrison destacó que la expansión de País Posible ha permitido fortalecer su organización en distintas provincias del país, con miras a aumentar su participación en el próximo proceso electoral.

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País Posible destaca su crecimiento político

El anuncio se produjo durante una misa de acción de gracias celebrada en la Catedral Primada de América, con motivo de los siete años de trayectoria de la organización política.

Durante la actividad, Morrison resaltó los resultados electorales alcanzados por el partido y su posicionamiento dentro del sistema político dominicano.

Según indicó, País Posible se convirtió en la séptima fuerza política más votada en las elecciones generales y en la sexta en los comicios municipales.

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El dirigente sostuvo que estos resultados reflejan el crecimiento de la organización. Además de su intención de continuar ampliando su base de apoyo en todo el territorio nacional.

Partido se prepara para las próximas elecciones

Morrison aseguró que País Posible trabaja en el fortalecimiento de sus estructuras. También en la consolidación de su presencia provincial para afrontar los próximos desafíos electorales.

La decisión de presentar una candidatura propia marca la intención del partido de competir con una propuesta independiente en el próximo proceso electoral.