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PagoRD solicitará 15 días al tribunal para completar su representación en caso Intrant

La solicitud se produce tras el fallecimiento inesperado de su principal accionista, Richard Harney el pasado 10 de octubre en Dublín, Irlanda.

Redacción CDN
PagoRD Xchange anuncia el inesperado fallecimiento de Richard Harney, director de su socia mayoritaria
Richard (Richie) Harney, principal accionista de PagoRD
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Santo Domingo, RD. – La empresa PagoRD Xchange solicitará al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional un plazo de 15 días para completar las gestiones relacionadas con la representación de su socia mayoritaria en el proceso judicial del caso Intrant, conocido como Operación Camaleón.

La petición será presentada durante la audiencia de este martes 10 de noviembre por medio de su abogado, Guillermo R. García Cabrera, debido a que la compañía asegura que actualmente no cuenta con un interlocutor de su accionista mayoritaria para atender estos asuntos.

Como alternativa, PagoRD solicitará la designación de un defensor público, al alegar que tiene la totalidad de sus fondos inmovilizados y que, por esa razón, no puede sostener una defensa privada en este momento.

La situación se produce tras el fallecimiento de Richard (Richie) Harney, director de Xchange 1Way, sociedad irlandesa que posee el 99.99 % de las cuotas de PagoRD. Harney murió inesperadamente en Dublín, Irlanda, el pasado 10 de octubre, después de una breve enfermedad.

Según informó la empresa, su gerente, Manuel Eduardo Mora Vázquez, deberá completar en Irlanda las gestiones necesarias para establecer la representación de la socia mayoritaria. Mora no viajó tras acatar la decisión adoptada por el tribunal el pasado 4 de noviembre, pero comparecerá personalmente en la audiencia.

PagoRD indicó que presentó ambas solicitudes por escrito el 6 de noviembre, con el propósito de que las demás partes puedan pronunciarse durante la audiencia.

¿De qué se acusa a PagoRD en el caso Intrant?

PagoRD Xchange es una empresa dedicada al procesamiento de pagos electrónicos que, mediante un convenio firmado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) el 30 de julio de 2021, gestionaba los cobros de los servicios pagados por los ciudadanos a través de su plataforma. Por esta labor recibía una comisión contractual del 10 %.

En el proceso judicial, que conoce el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, bajo el expediente 2024-0127744, el Ministerio Público le atribuye a la empresa el delito de lavado de activos.

PagoRD sostiene que no recibió fondos directamente de las cuentas del Intrant, sino comisiones derivadas de los pagos realizados por terceros, conforme al contrato suscrito con el Estado. También afirma que sus operaciones se encuentran registradas en cuentas bancarias formales y que un peritaje contable admitido como prueba respalda el origen lícito de sus fondos.

La compañía argumenta que, al no configurarse el delito de estafa que, según su posición, sustenta la acusación, tampoco podría mantenerse la imputación por lavado de activos.

PagoRD reiteró su respeto al tribunal y manifestó que está dispuesta a demostrar sus argumentos durante el juicio.

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ETIQUETAS:IntrantOperación Camaleónpagord
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