Padres impiden inicio de clases en Escuela Helechal por malas condiciones

El Factor, RD. – Padres de estudiantes de la Escuela Básica del Helechal, en el municipio de El Factor, de la provincia María Trinidad Sánchez, no permiten que inicie el año escolar que comienza hoy debido a las malas condiciones del centro educativo.

Daneida Camilo, Ángel Almonte Parra, Dominga Then y Mélido Hernández expresaron que la situación del centro educativo no está apta para comenzar el año escolar en el día de hoy, por lo que se encuentran con la puerta cerrada para no permitir el acceso a ningún estudiante, ya que la insalubridad envuelve el centro.

Los padres que pertenecen a la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE) manifestaron que el centro educativo no cuenta solo con un baño para más de 150 estudiantes; el baño de los maestros no tiene puerta; hay falta de un comedor económico y el patio de la escuela está lleno de lodo.

Los padres representantes del (APMAE) indicaron que las aulas del centro educativo tienen más de 50 años de construcción y representan un peligro para los estudiantes, ya que presentan grietas y el techo está en malas condiciones, lo que implica un riesgo para los estudiantes.

Hicieron un llamado al Ministro de Educación, Ángel Hernández, al Director Regional Mon Duarte Jiminian y al Director del Distrito Educativo 14-06 del Factor, José Luis López, para que busquen una solución al problema del centro educativo de manera urgente, ya que, al igual que hoy, seguirán la lucha hasta que se construya una escuela moderna en la comunidad.

Por: Rafael Salazar