Padres cierran escuela en Nagua en protesta por malas condiciones del plantel  

Los padres y madres de estudiantes de la Escuela Los Yayales, en el distrito municipal de San José de Matanzas, en Nagua, paralizaron la docencia cerrando la puerta de entrada por las malas condiciones que tienen los pabellones del centro educativo.

Los padres Bethania Medina, José, Ramón Genao, Victor Estrella, Juan Malena y la estudiante Yaneris Castillo, expresaron que ha decidido cerrar la docencia en la Escuela Básica de los Yayales, por que dónde reciben clases sus hijos esta inservibles y bastante agrietadas.

Los manifestantes dijeron que con los temblores de tierras que han ocurrido en los últimos días se ha agravado el problema por lo que los estudiantes están en peligro y no lo mandarán a la escuela mientras las autoridades no le busquen una solución al problema que existe en el centro educativo.

Indicaron, además, que esa escuela data de los años 60 no tiene columna de soporte y las barrillas están empatadas, según los padres, por lo que sus hijos están en peligro y no lo mandarán más a la escuela porque no quieren que pasé una tragedia y llegué el luto a la comunidad.

Llamaron a las autoridades buscar una solución cuánto antes o el año escolar se perderá en la en la escuela de la comunidad de los Yayales.

Por: Rafael Salzar