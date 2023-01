Padres cierran escuela en Nagua en protesta por falta de conserje

Nagua, RD. – Durante la mañana de este lunes un grupo de padres cerraron la puerta de entrada al Centro Educativo San Marcos, en la comunidad Soldado Arriba, en Nagua, por falta de conserje en el centro educativo.

La presidenta de Padres y Amigos de la escuela María Maciel Durán Andujar, expresó que se procedió a cerrar la escuela por la falta de conserjes en el Centro Educativo San Marcos para la limpieza del mismo.

Durán Andújar dijo que han hecho viarias protestas por lo mismo y la Regional de Educación no ha puesto caso. Por tanto, advirtió que la puerta permanecerá cerrada hasta que las autoridades de Educación manden o nombren los conserjes que se necesita en el centro.

Mientras que la periodista y madre de varias niñas que estudian en el centro educativo Rafelina Guzmán, indicó que educación tiene el 4% para la educación. Sostuvo, además que no es posible que por no haber conserjes los niños tengan que limpiar el centro educativo junto a los maestros por lo que no habrían el candado de dicho centro.

No es la primera vez que lo hacen

Se recuerda que el 22 de septiembre de 2021 padres y madres de estudiantes del centro educativo San Marcos en Nagua, cerraron con candado la escuela por falta de recursos.

Aseguran que la institución no cuenta con baños, cocina y un curso de 6to grado, motivo por el que cerraron el centro para que los maestros no puedan penetrar y así llamar la atención de las autoridades.

Por: Rafael Salazar