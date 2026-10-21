Pacheco pide a Chú Vásquez moderar su lenguaje

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Santo Domingo.– El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pidió este miércoles al dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jesús —Chú— Vásquez Martínez, moderar su lenguaje y mantener el respeto hacia los compañeros de esa organización política que aspiran a la candidatura presidencial.
Pacheco consideró inapropiadas las recientes declaraciones de Vásquez y sostuvo que los dirigentes y aspirantes del partido oficialista merecen un trato respetuoso, en reconocimiento a sus trayectorias y aportes a la organización.
“Con mucho cariño, yo le pido al compañero Chú Vásquez que modere su lenguaje, porque no está a tono con la situación que vive primero la República Dominicana, en la que todos los que somos entes públicos debemos dedicarnos a solucionar los graves problemas que tenemos en el país”, expresó durante una rueda de prensa en su despacho.
El legislador también exhortó a los dirigentes del PRM a evitar las confrontaciones internas y concentrarse en los desafíos nacionales, en medio de la crisis internacional, los conflictos bélicos y los problemas derivados de los precios del petróleo.
Pacheco recordó que las diferencias y los enfrentamientos internos contribuyeron a la división del antiguo Partido Revolucionario Dominicano (PRD), una experiencia que, a su juicio, la actual organización debe evitar repetir.
“No podemos volver a los dime y diretes que dieron al traste con la división de aquella gran maquinaria, una división de triste recordación”, manifestó.
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Defiende méritos de los aspirantes
El presidente de la Cámara Baja defendió las trayectorias de los dirigentes que buscan convertirse en candidatos presidenciales del PRM, entre ellos el ministro de Turismo, David Collado.
Al respecto, recordó que Collado fue diputado por el Partido Revolucionario Dominicano entre 2010 y 2016, alcalde del Distrito Nacional entre 2016 y 2020 y, posteriormente, ministro de Turismo, posición en la que valoró positivamente su desempeño.
Pacheco afirmó que todos los aspirantes presidenciales de la organización tienen méritos. También que el partido debe preservar un ambiente de compañerismo, respeto y reconocimiento a la trayectoria de sus integrantes.
Aclaró que su llamado no responde a un enfrentamiento personal con Vásquez, sino a la necesidad de mantener la armonía dentro del PRM. También a evitar un lenguaje que, según dijo, ya no se corresponde con la cultura política que debe caracterizar a esa organización.
Pacheco da plazo hasta el martes para sustituir a Jorge Frías
En otro orden, Pacheco informó que la Cámara de Diputados todavía no ha recibido la terna del PRM para escoger al sustituto del fallecido diputado Jorge Frías.
El presidente del órgano legislativo explicó que conversó nuevamente con el secretario general del partido oficialista y acordó concederle un plazo hasta el próximo martes para que remita la comunicación correspondiente.
“Si no envían la terna a la Cámara de Diputados, acogiendo lo que establece nuestra Constitución, vamos a tomar la medida de la sustitución”, advirtió.
Pacheco indicó que, si el partido de procedencia del legislador fallecido no presenta la terna dentro del plazo concedido, la Cámara de Diputados procederá conforme al artículo 77 de la Constitución, que contempla la elección del sustituto por parte del órgano legislativo en esas circunstancias.
Avances en leyes pendientes y presupuesto
Sobre la implementación de la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, Pacheco afirmó que se trabaja en los preparativos para su aplicación, incluida una reforma física del hemiciclo de la Cámara de Diputados.
Explicó que el proyecto de adecuación está en proceso de diseño y adjudicación, por lo que próximamente se anunciarán los detalles. Durante los trabajos, los diputados tendrían que sesionar temporalmente en el salón de la Asamblea Nacional.
Asimismo, señaló que el Congreso continúa avanzando en iniciativas vinculadas con el desarrollo constitucional, entre ellas el Código Civil y la ley de referéndum. Además reconoció que es necesario agilizar los trabajos y contar con abogados que contribuyan a impulsar las legislaciones pendientes.
En cuanto al proyecto de Presupuesto General del Estado, Pacheco informó que la comisión bicameral recibió a representantes de los partidos políticos, quienes plantearon objeciones por la asignación de recursos a las organizaciones políticas y al presupuesto de la Junta Central Electoral.
Indicó que, junto al presidente del Senado, se comprometió a gestionar un posible acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los partidos para atender las reclamaciones.
Según explicó, las organizaciones políticas alegan que solo se les asigna el 48 % de los recursos que les corresponderían, mientras cuestionan las partidas destinadas a la Junta Central Electoral en medio del proceso de cedulación.
Pacheco sostuvo que estos planteamientos serán evaluados durante el estudio del proyecto presupuestario, antes de que el Congreso proceda a su conocimiento y aprobación.
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