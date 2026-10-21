Pacheco pide a Chú Vásquez moderar su lenguaje

Defiende méritos de los aspirantes

El presidente de la Cámara Baja defendió las trayectorias de los dirigentes que buscan convertirse en candidatos presidenciales del PRM, entre ellos el ministro de Turismo, David Collado.

Al respecto, recordó que Collado fue diputado por el Partido Revolucionario Dominicano entre 2010 y 2016, alcalde del Distrito Nacional entre 2016 y 2020 y, posteriormente, ministro de Turismo, posición en la que valoró positivamente su desempeño.

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Pacheco afirmó que todos los aspirantes presidenciales de la organización tienen méritos. También que el partido debe preservar un ambiente de compañerismo, respeto y reconocimiento a la trayectoria de sus integrantes.

Aclaró que su llamado no responde a un enfrentamiento personal con Vásquez, sino a la necesidad de mantener la armonía dentro del PRM. También a evitar un lenguaje que, según dijo, ya no se corresponde con la cultura política que debe caracterizar a esa organización.

Pacheco da plazo hasta el martes para sustituir a Jorge Frías

En otro orden, Pacheco informó que la Cámara de Diputados todavía no ha recibido la terna del PRM para escoger al sustituto del fallecido diputado Jorge Frías.

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El presidente del órgano legislativo explicó que conversó nuevamente con el secretario general del partido oficialista y acordó concederle un plazo hasta el próximo martes para que remita la comunicación correspondiente.

“Si no envían la terna a la Cámara de Diputados, acogiendo lo que establece nuestra Constitución, vamos a tomar la medida de la sustitución”, advirtió.

Pacheco indicó que, si el partido de procedencia del legislador fallecido no presenta la terna dentro del plazo concedido, la Cámara de Diputados procederá conforme al artículo 77 de la Constitución, que contempla la elección del sustituto por parte del órgano legislativo en esas circunstancias.

Avances en leyes pendientes y presupuesto

Sobre la implementación de la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, Pacheco afirmó que se trabaja en los preparativos para su aplicación, incluida una reforma física del hemiciclo de la Cámara de Diputados.