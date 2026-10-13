Pacheco da ultimátum al PRM para que presente terna para ocupar vacante de Jorge

Santo Domingo, República Dominicana. – El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, advirtió que ese órgano legislativo procederá la próxima semana a conformar la terna para sustituir al fallecido diputado Jorge Frías, si la dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no la remite dentro del plazo establecido.

Pacheco emplazó a la organización oficialista a cumplir con su responsabilidad conforme a lo establecido en la Constitución.

Jorge Frías representaba la circunscripción número 2 de la provincia Santo Domingo, correspondiente al municipio Santo Domingo Este. Falleció el viernes 7 de agosto, a los 67 años, debido a problemas de salud.