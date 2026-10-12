Alfredo Pacheco condena intento de arresto de diputada Millys Martínez

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El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó la agresión sufrida por la diputada Millys Martínez, representante de la provincia Elías Piña, durante un incidente en el que el coronel De León, de la Policía Nacional, intentó arrestarla, según se observa en un video que circula públicamente, en el cual la legisladora aparece esposada.
Pacheco expresó su rechazo a lo ocurrido y recordó que la Constitución de la República Dominicana establece garantías especiales para proteger el ejercicio de la función legislativa, las cuales deben respetarlas todas las autoridades, incluyendo los miembros de los organismos de seguridad del Estado.
En ese sentido, citó el artículo 86 de la Constitución, relativo a la protección de la función legislativa, que establece que ningún senador o diputado se le puede privar de su libertad durante la legislatura sin la autorización de la cámara a la que pertenece, salvo cuando se le sorprenda en el momento de la comisión de un crimen.
Notas relacionadas
El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que el respeto a estas disposiciones constitucionales es fundamental para garantizar el ejercicio independiente de las funciones de representación, fiscalización y legislación que corresponden a los miembros del Congreso Nacional.
Asimismo, recordó que la inmunidad parlamentaria no constituye un privilegio personal, sino una garantía constitucional destinada a proteger el funcionamiento del Poder Legislativo y el equilibrio entre los poderes del Estado.
Pacheco reiteró que toda actuación de las autoridades debe desarrollarse dentro del marco de la Constitución y las leyes, respetando las garantías institucionales que protegen a los representantes elegidos por el pueblo dominicano.
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