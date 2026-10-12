Alfredo Pacheco condena intento de arresto de diputada Millys Martínez

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó la agresión sufrida por la diputada Millys Martínez, representante de la provincia Elías Piña, durante un incidente en el que el coronel De León, de la Policía Nacional, intentó arrestarla, según se observa en un video que circula públicamente, en el cual la legisladora aparece esposada.

Pacheco expresó su rechazo a lo ocurrido y recordó que la Constitución de la República Dominicana establece garantías especiales para proteger el ejercicio de la función legislativa, las cuales deben respetarlas todas las autoridades, incluyendo los miembros de los organismos de seguridad del Estado.

En ese sentido, citó el artículo 86 de la Constitución, relativo a la protección de la función legislativa, que establece que ningún senador o diputado se le puede privar de su libertad durante la legislatura sin la autorización de la cámara a la que pertenece, salvo cuando se le sorprenda en el momento de la comisión de un crimen.