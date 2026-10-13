Pacheco: “Ante una situación mal hecho no debemos responder con otra mal hecha»

Santo Domingo, RD.- Luego de que los diputados abandonaran la sesión de este martes en solidaridad por lo ocurrido con su colega Millys Martínez, el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco deploró que “los señores diputados” hayan actuado de esa forma.

“No hay ninguna justificación para abandonar los trabajos en el hemiciclo. Por eso estoy convocando a una sesión para mañana a las 10:am para que conozcamos la agenda del día de hoy en virtud de que una situación inadecuada no debe traer una respuesta inadecuada”, dijo Pacheco.

Aclaró que hay muchas veces en que “uno teniendo la razón pueda perderla por la forma de reclamar”.