El Pachá someterá a justicia hermanos Florencio y Miguel Pimentel Kareh por asociación de malhechores en la OISOE

Santo Domingo, RD.- Frederick Martínez El Pachá, hizo un llamado a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, Yeni Berenice, directora general de Persecución del Ministerio Público y a Wilson Camacho, procurador especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), para que investiguen quien está protegiendo a esta tres personas acusadas de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) durante el primer gobierno de Danilo Medina. Esto habría llevado al suicidio al arquitecto David Rodríguez por el acoso que supuestamente recibió de los imputados.

El Pachá en una alocución pública en su programa “Pégate y Gana con el Pacha” el pasado sábado 15 de octubre del año 2022, dijo que estas desfalcarón la OISOE y robaron más de 10 mil millones y no han sido presos.

El aguerrido comunicador culpa a José Miguel Florencio, Hildania Florencio y a Miguel Pimentel Kareh en caso de que pierda la vida debido a esta denuncia.

Ellos se están burlando del país y la burla no es buena. Doña Luchy Si me matan ellos son los culpables El Pachá

“Hay que poner una fotografía para que la gente sepa quiénes son esos ladrones que acabaron con el país. José Miguel Florencio, Hildania Florencio (La Dama de Hierro) y Miguel Pimentel Kareh, son tres ladrones que desfalcaron al país y andan suelto”, manifestó El Pacha.

¿Ustedes saben lo que hacían los bárbaros?: Que le hacían un plan de 300 millones a las escuelas, y comenzaba ese pobre Ingeniero a endeudarse, y endeudarse; y cuando iba le decían: «no, te vamos a dar 5 millones, te vamos a dar 10, pero en dos semanas hay que inaugurar» ¿pero cómo vamos a inaugurar si yo no tengo, si ustedes no me han acorralado? Ladrones, y los bancos cobrando. Ese ladrón de José Miguel Florencio que se casó con la artista Tueska, ese ladrón, y a la dama de hierro hay alguien que la protege. ¿Quién es que la protege a esa dama de hierro? agregó Martínez

Asimismo continuó con sus declaraciones de la siguiente manera “Pero búscame una foto de esa diva, porque esa es una diva; a esa le llevan la ropa a la casa; apartamento en Miami y todo, es una diva. Dándose la buena vida. Pero búscame una foto de esa diva para que la gente sepa quién es esa ladrona que desfalcó la OISOE. Miguel Pimentel lleva su colita porque él era quien firmaba, y es mi hermano Miguel. La dama de hierro acabó en la OISOE esa ladrona, y vengan que yo me voy de aquí a las 4:00 de la tarde, mátenme, ladrones mátenme”, agregó el comunicador.

Ante la llamada una llamada en vivo ue recibió en su programa luego de las declaraciones, contestó “Doña Luchy la burla no es buena, aquí hay que sentar un precedente, hay que llenarse de valor y decirle al país que la burla no es buena; me lo hicieron a mí pero no se atreven a hacérselo a otro. ¡Ah que él está loco! Pero se llevaron 10 mil millones esos ladrones. ¡No me van a aguantar, eh! El señor Presidente Danilo Medina, a mí no me han dado un peso en el gobierno ni nadie me está mandando, fue que me engañaron, fue que me pusieron a hablar solo en los edificios, me pusieron a tocar fondo, a decir en televisión que yo no tenía para pagar el canal, ladrones”, comentó Martínez.

“No me van a aguantar, ya que Guido Gómez Mazara y yo nos reunimos, vamos a llevar el expediente a la justicia. Yo voy a ir con los expedientes, a ver si Yeni Berenice, Miriam Germán o Camacho no van a asumir. Esos tres ladrones que se llevaron 10 mil millones, ladrones. Ese bandido anda exhibiéndose. La dama de hierro, esa ladrona, esa maldita es que yo quiero que la metan presa”, finalizó diciendo El Pacha.