Pablo Ulloa aboga por mayor participación de las mujeres en la Suprema Corte

Santo Domingo. Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, abogó por aprovechar el proceso de selección de nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia para ampliar la participación de las mujeres, reconociendo su preparación, integridad y trayectoria al servicio de la justicia.

«La presencia de mujeres entre las aspirantes constituye una oportunidad para reconocer el talento y la experiencia que pueden aportar a nuestra más alta instancia judicial. Una participación más equilibrada fortalece nuestras instituciones y abre caminos a nuevas generaciones de juristas», expresó.

Ulloa señaló que la igualdad de oportunidades y la valoración del mérito deben acompañarse en los procesos de selección. Destacó que este propósito comprende tanto el ingreso de más mujeres como el acceso de las magistradas a responsabilidades de dirección.

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Con pleno respeto a las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura, manifestó su confianza en una evaluación rigurosa de las candidaturas, que reconozca la capacidad profesional, la independencia y la vocación de servicio.

«Las mujeres deben tener oportunidades reales de acceder a cualquiera de las responsabilidades de nuestra justicia. Reconocer su trayectoria y permitir que ese talento alcance los más altos espacios de decisión es una forma concreta de avanzar en igualdad y fortalecer la institucionalidad», afirmó.