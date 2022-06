Otra variante de Ómicron estaría provocando aumento de contagios y hospitalizaciones por COVID

Santo Domingo, RD.- El aumento del número de infecciones y hospitalizaciones por Covid-19 en la República Dominicana se debe a la entrada de una nueva subvariante de Ómicron, que afecta tanto a personas que están vacunadas o no contra la enfermedad, según informó este martes el infectólogo y director del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, Dr. Clemente Terrero.

El especialista explicó que este tipo de variante tiene una codificación que le permite evadir el sistema inmune de las personas que ya fueron vacunadas, por lo que no dudó en reiterar que esta sería la causa principal del aumento en la tasa de positividad diaria que viene reportando el Ministerio de Salud Pública en los últimos días.

Al ser entrevistado en el programa Despierta con CDN, el galeno indicó que se trata de una sexta ola del coronavirus que, además de la República Dominicana, está afectando a países de Europa, Estados Unidos, América Latina y El Caribe.

“Lo que está ocurriendo ya se había presentado en otras ocasiones; en relación al incremento del número de casos, ayer tuvimos una tasa de positividad bastante elevada de un 18% y alrededor de 1000 casos confirmados”, sostuvo el galeno.

Preguntado de la forma en que el Reid Cabral asiste a los niños que están infectados de coronavirus, el funcionario declaró que la mayoría de estos casos se manejan de forma ambulatoria en las áreas de consulta y emergencia, debido a que el número de casos sigue siendo mínimo en relación al año pasado.

Indicó que solo ingresan los pacientes que tienen alguna condición clínica o comorbilidad que ponga en peligro la vida del niño. Y, añadió: “Llegamos a tener de 4 o 5 casos ingresados en la sala, incluso, ayer teníamos 2 casos”.

Resistencia a vacuna, un dificultad para acabar con Ómicron

El Dr. Clemente Terrero señaló que dentro de las dificultades que han tenido para inocular a los niños contra el coronavirus está la resistencia de muchas personas a colocarse la vacuna, provocando que las autoridades manejen el tema con mucha prudencia.

“A veces las cosas no se pueden imponer, hay que lograr consenso, aprobación de la población y de las entidades que tienen que ver con el tema. Eso ha dificultado, en gran medida, el proceso de vacunación a los niños”, dijo.

En relación a los virus que tienden a confundirse con las variantes del Covid-19, el galeno declaró que en Estados Unidos la presencia de los virus respiratorios se adelantó en aproximadamente tres meses antes del tiempo normal en que suelen aparecer.

“Y, obviamente, todo lo que ocurre allí nos afecta a nosotros, porque estamos alrededor de ellos”, indicó, tras señalar que en la actualidad República Dominicana tiene una situación en relación a los virus respiratorios de gran importancia.

En este sentido, informó que el Hospital Infantil Robert Reid Cabral amaneció el lunes con 30 pacientes con orden de ingreso en las emergencias, cuando lo normal es que acudan entre 10 y 15 personas, situación que atribuye a la presencia de los virus respiratorios en el país.

Seguimiento a virus sincitial respiratorio

Sostuvo que el virus sincitial respiratorio es al que en los últimos días las autoridades del centro hospitalario están dando mayor seguimiento, ya que, según dijo, al parecer es el que está teniendo mayor impacto en los problemas respiratorios.

Aclaró que las manifestaciones clínicas de la nueva variante de Ómigron son muy parecidas a las que presentan otras infecciones respiratorias, razón por la que pueden confundirse con facilidad.

Explicó que para diagnosticar el virus sincitial existe un panel respiratorio y se trata con medicamentos generales, como hidratación y medicamentos para bajar la fiebre, debido a que no tiene uno de forma específica.

El infectólogo precisó que la nueva subvariante de Ómicron ha disminuido su agresividad, por lo que se parece más a un virus respiratorio que a la cepa ancestral o a la Delta, que fue la que atacó con mayor potencia a la República Dominicana.

Por tanto, ante lo que ha calificado como “sexta ola light” del coronavirus, consideró que el país no debe retomar las medidas extremas que se utilizaron inicialmente para contener el avance de la pandemia en el país.

“No tenemos esa cantidad de personas graves en los hospitales, no tenemos necesidad de ventiladores, no hay esa cantidad de muertes. Por consiguiente, no tenemos que tomar las medidas extremas que se utilizaron para salvar las vidas de las personas y disminuir el impacto en el sistema de salud, porque pudo haber colapsado”, argumentó.

Plan de vacunación

Preguntado de si considera como un fracaso el plan de vacunación, el galeno respondió que el Gobierno hizo todo lo posible para adquirir las vacunas que la población dominicana necesitaba, por lo que demostró responsabilidad y compromiso con la sociedad.

“Que quedaran algunas vacunas porque la población no quiso acudir, es otra cosa, pero se cuadró exactamente la necesidad que la gente tenía para vacunarse. El Gobierno lo que hizo fue respetar el derecho de los que no quisieron vacunarse”, agregó.

Explicó que muchas de estas personas se rehusaron a ponerse las vacunas alegando que los antídotos tenía un chip, hace daño o que pueden producir efectos secundarios en el cuerpo, situación que no solo afectó a la población adulta, sino también a los niños del país.

El dengue

El experto en infectología aseguró que las medidas que se tomaron para contener los efectos del Covid-19 en la República Dominicana produjeron una disminución significativa en el mosquito del dengue que nunca antes lo había visto en los años que tiene trabajando con el problema.

“Impactó el tema de la limpieza, la gente estaba en su casa y consumía el agua”, indicó, al señalar que muchas de esas medidas al parecer continúan provocando efecto en la reactivación del dengue.

Finalmente, precisó que la región Este es la zona del país donde se registra la mayor actividad de dengue; aunque reconoció que las estadísticas de Salud Pública reflejan un ligero incremento en relación al año anterior.

Por: Ulises De La Cruz