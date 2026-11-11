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La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, consideró positiva la gestión de la vicepresidenta Raquel Peña, aunque señaló que podría necesitar mayor experiencia política, como la que han construido otros dirigentes.

Ortiz Bosch se refirió al tema luego de que Peña denunciara una campaña «sucia, despiadada y grosera» en su contra, tras manifestar sus aspiraciones presidenciales. La vicepresidenta también afirmó que los ataques no provienen necesariamente de la oposición.

“Yo fui vicepresidenta, y yo no le quiero dar consejo a la señora vicepresidenta, porque las mujeres tenemos la debilidad de que nos caigan en grupos; entonces, yo creo que hay que esperar que el reglamento decida algunas cosas, pero yo sigo siendo respetuosa de las mujeres”, expresó Ortiz Bosch.

En ese contexto, Ortiz Bosch anunció que este jueves 12 de noviembre presentarán el reglamento que establecerá las normas de participación política de los miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante las campañas internas.

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La funcionaria explicó que la organización debe garantizar la libertad de sus integrantes para expresar sus ideas y aspirar a cargos electivos. No obstante, indicó que esas iniciativas deben desarrollarse dentro de reglas que respeten las estructuras y decisiones institucionales del partido.

PRM establecerá reglas para las campañas internas

Ortiz Bosch sostuvo que la libertad de participación ha formado parte de la tradición democrática del PRM. Sin embargo, consideró necesario establecer mecanismos que regulen las aspiraciones y eviten conflictos en la convivencia partidaria.

Asimismo, informó que una comisión encargada de trabajar en un código de conducta presentará el reglamento a las autoridades del partido.

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La propuesta busca establecer las normas que deberán seguir los dirigentes y aspirantes a la candidatura presidencial del PRM durante el proceso interno.