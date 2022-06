Origen de las pandillas tiene que ver con control territorial, no con atracos y muertes

Santo Domingo, R.D.- En la actualidad, las bandas o pandillas son grupos de jóvenes que se dedican a delinquir y a sembrar el pánico en la localidad donde residen. Esos grupos de jóvenes dominicanos llevan décadas organizándose en el territorio nacional, en Estados Unidos y España. Estas últimas naciones son las que más representación de inmigrantes criollos tienen.

Pero las bandas o pandillas no son un fenómeno que surgen para traficar drogas o dedicarse a la delincuencia. Así lo explica la socióloga Tahira Vargas, quien lleva años investigando el surgimiento de esos grupos.

Mencionar Los Trinitarios, Las Naciones, Latin King, Dominicans Don’t Play (DDP), Bloods y los Crips podrían traernos a la mente pensamientos de tráfico de drogas. O muertes por el control de un territorio o punto de venta de estupefacientes. Sin embargo, la socióloga Vargas explica que el surgimiento de las pandillas, como Los Trinitarios, se ubica en la década de los años 70. Aunque no hay una fecha histórica específica. Pero aclara que no es una información que sea cien por ciento segura.

El inicio de las pandillas en el país se remonta inicio del siglo XX o finales del siglo XIX. Se asocia a la población masculina que se agrupaba de manera territorial. O sea como la agrupación de hombres o de jóvenes se viene dando desde finales del siglo XIX. Tahira Vargas. Antropóloga social.

Esos grupos defendían sus ideas políticas, territorio, por lo que se daban luchas alrededor de esos fenómenos. No como bandas para delinquir.

Vargas sostiene que la aparición de las bandas en los barrios dominicanos se ubica en grupos de jóvenes que se enfrentaban a otros jóvenes de otro territorio. Pero por tema de género

Tahiras Varga. Antropóloga social. A la lucha territorial se les fueron agregando otros temas. Es el caso de temas vinculados a género, o sea competencia por las mujeres. Mujeres de una zona no se podían juntar o enamorarse de personas de otra zona. Los jóvenes se enfrentaban a los hombres que la enamoraban.

Añade que luego se fue agregando el tema del microtráfico de drogas y actividades en conflicto con la ley. Resalta que “las bandas no surgen por el microtráfico de drogas, eso es importante establecerlo. Las bandas surgen antes del microtráfico”, sentencia.

Establece que las bandas o pandillas surgen con un sentido de hermandad, de solidaridad, pero también de defensa. “Es decir, yo me protejo con ustedes, y ustedes me protegen a mí. Eso me da un sentido de hermandad. Entonces, el otro grupo que me agreda yo tengo con quien defenderme”.

Vargas sustenta que no necesariamente los grupos identificados por la Policía como bandas o pandillas, a quienes atribuye actos delincuenciales, se organizan con la ideología de pandillas.

Entiende que esos grupos, muchas veces vinculados al tráfico de drogas, viene de afuera hacia el barrio. Por lo que no tienen el aspecto territorial, que es un elemento fundamental para establecer un grupo como pandilla.

Los Trinitarios

La pandilla Los Trinitarios es uno de los grupos más conocidos. Operan en Estados Unidos y en República Dominicana. Según la policía de Nueva York es una banda de origen dominicano que surgió en la década de los años 80 en esa ciudad. Habría sido creada por dominicanos presos para protegerse de los otros internos.

El informe, que fue publicado por el periódico Diario Libre, revela que “con los años su presencia se extendió a otras prisiones y luego a las calles de otros estados de Estados Unidos, como Florida, Michigan, Nueva Jersey, Pensilvannia, Georgia y Rhode Island”.

De acuerdo con el portal telemundo47.com, la pandilla fue creada por un hombre identificado como Leonidas Sierra, en la prisión Attica, al norte de Nueva York. Los Trinitarios salieron de la prisión, se trasladaron a las calles de Nueva York y luego a otros estados.

La Policía atribuye a la pandilla actos de narcotráfico, robo, secuestro, asesinato e intento de asesinato. Algunos de sus ataques son contra bandas rivales como los Dominicans Don’t Play (DDP), Bloods, Crips y los Latin Kings. Estas también establecidas en Estados Unidos.

Los Trinitarios tienen como norma el uso de machetes y cuchillos. “Si matas a alguien con una pistola no ganas nada. Pero si lo matas con un machete, eso significa que eres un hombre de verdad”. Así lo dijo un miembro de la pandilla durante un documental sobre bandas que se transmitió en History en el año 2016, como publicara Univision.com.

Los Trinitarios deben su nombre a la sociedad secreta fundada en 1838 por Juan Pablo Duarte para independizar a la República Dominicana de Haití.

“Los Trinitarios se convirtieron en una organización transnacional. Muchos de ellos han emigrado a otros países, como Estados Unidos, España, y se han vinculado con otros grupos. Y hay jóvenes que han llegado a esos países y han iniciado la organización”, manifiesta la socióloga Tahira Vargas.

En su momento, Los Trinitarios usaban ropas y prendas propias de la hermandad. No obstante, Vargas indica que en la actualidad esos grupos pasan desapercibidos. No tienen ninguna marca o uso de vestimenta para identificarse.

“Ahora mismo ninguna pandilla usa signo distintivo. Hay vestimenta o tatuaje que los jóvenes usan solo por moda, no porque pertenezcan a una banda”. Eso lo debe saber la Policía, puntualiza Vargas.

Surgimiento de nuevas bandas en barrios dominicanos

Bandas de delincuentes se adueñan de sectores e infunden terror entre residentes de barrios donde el patrullaje no llega o se queda en la periferia.

Banda Los Menores

La famosa banda “Los Menores”, cuyos miembros fueron abatidos por agentes de la Policía, controlaba la triada Los Guandules, La Ciénaga y Guachupita, en Santo Domingo.

Los integrantes de “Los Menores” se movían desde Los Guandules, Guachupita hasta sectores más céntricos en el Distrito Nacional, y protagonizaban robos, atracos, balaceras.

Ganó notoriedad porque algunos de sus asaltos se hicieron virales en las redes sociales. En videos mostraban sus niveles de violencia y el uso intensivo de tiroteos para repeler la persecución policial o intimidar a sus víctimas. Y mantenía bajo terror a los motoconchistas. Varios de estos denunciaron que les tenían que pagar a miembros de «Los Menores» una cuota de 1.500 pesos semanales para “protección”. De lo contrario, debían en enfrentarse a asaltos, robos o extorsión.

Sus principales integrante eran José Miguel Calderón, mejor conocido como «El Bombo», de 20 años, quien era señalado como el cabecilla de la banda, y Kelvin Santos de la Cruz alias Jack Maicol. Ambos aseinados en un supuesto intercambio de disparos con la Policía. Tambien Jeral David Peralta, y Yael. También Rafelín Perdomo y Francisco Alberto Merejildo.

La banda 0880

Miembros de la 0880, una banda de menores de edad, mantiene atemorizados a residentes de la comunidad La Hondonada, en el Distrito Nacional. Exhiben sin pudor en las redes sociales sus armas de fuego.

Residentes aseguran que algunos de sus miembros solo identificados como Maco, Tunta, Harlen y Renso, y mantienen en zozobra a los comunitarios realizando atracos a cualquier hora del día a la vista de todos.

Bandas en Centroamérica

Las bandas dominicanas son diferentes a las de Centroamérica. Tienen otra lógica o forma de originarse y otra manera de actuar.

El Salvador

La Revista Nueva Sociedad revela que la violencia relacionada con el fenómeno de las maras o pandillas explica el por qué El Salvador es un habitual en los ránking de países más homicidas del mundo.

Agrega que estas estructura criminales fluyen en cuatro direcciones: “la guerra entre maras rivales, la violencia pandilleril ejercida sobre las comunidades, la violencia estatal hacia las maras y las respuestas violentas de estas hacia el Estado”.

Tres son las pandillas hegemónicas en El Salvador: la Mara Salvatrucha, el Barrio 18-Sureños y el Barrio 18-Revolucionarios, aunque hay otras de menor arraigo.

La BBC estima, de acuerdo con cifras oficiales, que unos 60.000 son los pandilleros activos en un país de apenas 6,8 millones de habitantes.

En febrero de 2018, la Dirección General de Centros Penales de El Salvador tenía catalogados como pandilleros a 17.400 de las 39.300 personas privadas de libertad. El 44 % de toda la población penitenciaria.

Hoy, tanto la cifra bruta como el porcentaje serán más elevados.

Nayib Bukele enfrenta a las pandillas

Una de sus principales promesas de campaña del actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue terminar con la violencia de las pandillas. Y así sucedió durante sus primeros años de mandato. Las tasas de homicidios bajaron de los 105 a los 20 por cada 100 mil habitantes.

Pero luego de que se rompiera un supuesto “acuerdo secreto” entre las maras y el gobierno de Bukele, se registró un aumento de asesinatos en El Salvador. A esto, Bukele reaccionó con comedias drásticas. Decretó el Estado de excepción y ordenó encarcelar a miles de pandilleros y racionar la alimentación de los preso.

Los activistas de derechos humanos han denunciado abusos por parte de los cuerpos de seguridad y dicen que documentaron más de 500 capturas arbitrarias, rechazaron la extensión de las medidas de excepción. Aseguraron que Bukele viola la constitución.