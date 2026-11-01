ONU considera esencial apoyo dominicano a fuerza antipandillas en Haití

Santo Domingo, RD.- La subsecretaria general de las Naciones Unidas y jefa de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), Daniela Kroslak, calificó de esencial el apoyo logístico que brinda el Gobierno de la República Dominicana para facilitar las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en Haití.

Kroslak expresó su agradecimiento al Gobierno dominicano por la colaboración que ha permitido el traslado de equipos, suministros y personal destinados a las operaciones de seguridad en el vecino país. Destacó que este respaldo ha sido fundamental, no solamente para las operaciones actuales, sino también para el desarrollo de otras actividades que lleva a cabo las Naciones Unidas en territorio haitiano.

La funcionaria de las Naciones Unidas ofreció estas declaraciones durante el despacho, desde el Puerto de Haina, de un buque con destino a Haití, con aproximadamente 525 toneladas de suministros, armamento, vehículos especializados y equipos de apoyo para la Fuerza de Supresión de Pandillas, como parte de los esfuerzos internacionales para enfrentar a las bandas criminales.

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El cargamento, procedente de Bangladesh, llegó a la República Dominicana gracias al apoyo financiero de Alemania para su traslado, mientras que las autoridades dominicanas, en coordinación con las Naciones Unidas, facilitaron las operaciones logísticas necesarias para su movilización y posterior envío hacia Haití.

En representación del Gobierno dominicano, estuvieron presentes el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; y el viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior, Ramón Pérez Fermín. Además, participaron el jefe de operaciones y gestiones de recursos de la Oficina de Apoyo de UNSOH, Dushyant Joshi; y la embajadora de la República Federal de Alemania en la República Dominicana, Maike Friedrichsen.