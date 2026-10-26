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Fernández Onofre afirma que bandas haitianas no avanzan hacia la frontera

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, aseguró que las bandas haitianas mantienen sus operaciones en Puerto Príncipe y zonas periféricas, sin avanzar hacia la frontera con República Dominicana. Durante LA Agenda Semanal, el presidente Luis Abinader advirtió que el Gobierno no permitirá la presencia de bandas terroristas a menos de 20 kilómetros del territorio fronterizo.

Amiel de la Cruz Merán
Fernández Onofre afirma que bandas haitianas no avanzan hacia la frontera
Las declaraciones se producen tras el ataque y la desaparición de cuatro técnicos militares salvadoreños en Haití, un caso que llevó al presidente Nayib Bukele a anunciar una operación para localizarlos.
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El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, aseguró este lunes que las bandas haitianas no han avanzado hacia la frontera con República Dominicana y que sus principales operaciones se concentran en Puerto Príncipe y zonas periféricas.

Durante LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader este 26 de octubre, el funcionario explicó que los grupos armados mantienen presencia en sectores como Croix-des-Bouquets y Mirebalais, pero descartó que hayan avanzado hacia Jimaní o Elías Piña.

“Quiero hacer un énfasis y es que las bandas desde que iniciaron se han mantenido en el mismo lugar, no han avanzado hacia nuestras fronteras”, afirmó Fernández Onofre.

Las declaraciones se producen tras el ataque y la desaparición de cuatro técnicos militares salvadoreños en Haití, un caso que llevó al presidente Nayib Bukele a anunciar una operación para localizarlos.

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Las rutas y la distancia de las bandas a la frontera

Según una presentación del Ministerio de Defensa, las bandas controlan entre el 80 % y el 90 % del territorio de Puerto Príncipe. Además, mantienen presencia en zonas como Kenscoff, Ganthier, Mirebalais y Artibonito.

Fernández Onofre indicó que las pandillas controlan las principales vías terrestres de acceso a la capital haitiana. Estas cobran pagos a los vehículos para permitirles transitar.

De acuerdo con los datos presentados, los cobros varían según la ruta y la carga. Un camión con contenedor de 40 pies puede pagar US$1,150 por el trayecto desde Puerto Príncipe hacia el norte. Mientras tanto, los cobros en las rutas 8 y 305 hacia República Dominicana rondan los US$100, según el vehículo y la mercancía.

La presentación sitúa a Ganthier a 26.1 kilómetros de Jimaní por la ruta nacional 8, mientras que Fond-Parisien se encuentra a 13 kilómetros de Malpasse. En la ruta nacional 3, Mirebalais aparece a 53.6 kilómetros de Comendador y Belladère a 15.2 kilómetros.

Abinader advierte sobre la seguridad fronteriza

Por su parte, el presidente Luis Abinader afirmó que entre las bandas más cercanas a la frontera y el territorio dominicano existen dos grupos de autodefensa. También advirtió que el Gobierno no permitirá la presencia de bandas terroristas a menos de 20 kilómetros de la frontera.

El mandatario señaló que, según la información presentada por las autoridades, no hay presencia de bandas haitianas en Juana Méndez, conectada con Dajabón; Anse-à-Pitre, próxima a Pedernales, ni en Passe Tilory, vinculada con la carretera internacional.

Las autoridades dominicanas mantienen el refuerzo de la seguridad fronteriza ante la crisis haitiana. El Gobierno había informado sobre el despliegue de cerca de 11,000 efectivos y la incorporación de dos batallones adicionales en la zona sur.

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