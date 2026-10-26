Fernández Onofre afirma que bandas haitianas no avanzan hacia la frontera

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, aseguró este lunes que las bandas haitianas no han avanzado hacia la frontera con República Dominicana y que sus principales operaciones se concentran en Puerto Príncipe y zonas periféricas.
Durante LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader este 26 de octubre, el funcionario explicó que los grupos armados mantienen presencia en sectores como Croix-des-Bouquets y Mirebalais, pero descartó que hayan avanzado hacia Jimaní o Elías Piña.
“Quiero hacer un énfasis y es que las bandas desde que iniciaron se han mantenido en el mismo lugar, no han avanzado hacia nuestras fronteras”, afirmó Fernández Onofre.
Las declaraciones se producen tras el ataque y la desaparición de cuatro técnicos militares salvadoreños en Haití, un caso que llevó al presidente Nayib Bukele a anunciar una operación para localizarlos.
Notas relacionadas
Las rutas y la distancia de las bandas a la frontera
Según una presentación del Ministerio de Defensa, las bandas controlan entre el 80 % y el 90 % del territorio de Puerto Príncipe. Además, mantienen presencia en zonas como Kenscoff, Ganthier, Mirebalais y Artibonito.
Fernández Onofre indicó que las pandillas controlan las principales vías terrestres de acceso a la capital haitiana. Estas cobran pagos a los vehículos para permitirles transitar.
De acuerdo con los datos presentados, los cobros varían según la ruta y la carga. Un camión con contenedor de 40 pies puede pagar US$1,150 por el trayecto desde Puerto Príncipe hacia el norte. Mientras tanto, los cobros en las rutas 8 y 305 hacia República Dominicana rondan los US$100, según el vehículo y la mercancía.
La presentación sitúa a Ganthier a 26.1 kilómetros de Jimaní por la ruta nacional 8, mientras que Fond-Parisien se encuentra a 13 kilómetros de Malpasse. En la ruta nacional 3, Mirebalais aparece a 53.6 kilómetros de Comendador y Belladère a 15.2 kilómetros.
Abinader advierte sobre la seguridad fronteriza
Por su parte, el presidente Luis Abinader afirmó que entre las bandas más cercanas a la frontera y el territorio dominicano existen dos grupos de autodefensa. También advirtió que el Gobierno no permitirá la presencia de bandas terroristas a menos de 20 kilómetros de la frontera.
El mandatario señaló que, según la información presentada por las autoridades, no hay presencia de bandas haitianas en Juana Méndez, conectada con Dajabón; Anse-à-Pitre, próxima a Pedernales, ni en Passe Tilory, vinculada con la carretera internacional.
Las autoridades dominicanas mantienen el refuerzo de la seguridad fronteriza ante la crisis haitiana. El Gobierno había informado sobre el despliegue de cerca de 11,000 efectivos y la incorporación de dos batallones adicionales en la zona sur.
Te puede interesar
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
- Base Aérea San Isidro ampliará pista para recibir aviones más grandes
- Abogada advierte sobre multas y prisión por incumplir la facturación electrónica
- Aumento de combustibles premium genera quejas entre conductores