Fernández Onofre afirma que bandas haitianas no avanzan hacia la frontera

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, aseguró este lunes que las bandas haitianas no han avanzado hacia la frontera con República Dominicana y que sus principales operaciones se concentran en Puerto Príncipe y zonas periféricas.

Durante LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader este 26 de octubre, el funcionario explicó que los grupos armados mantienen presencia en sectores como Croix-des-Bouquets y Mirebalais, pero descartó que hayan avanzado hacia Jimaní o Elías Piña.

“Quiero hacer un énfasis y es que las bandas desde que iniciaron se han mantenido en el mismo lugar, no han avanzado hacia nuestras fronteras”, afirmó Fernández Onofre.

Las declaraciones se producen tras el ataque y la desaparición de cuatro técnicos militares salvadoreños en Haití, un caso que llevó al presidente Nayib Bukele a anunciar una operación para localizarlos.