Omar Fernández aclara que fue ingresado por una gastroenteritis bacteriana

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El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, aclaró este sábado que su reciente ingreso hospitalario se debió a una gastroenteritis causada por una bacteria y no al agotamiento físico, como había circulado en informaciones difundidas sobre su estado de salud.
A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el legislador explicó que el diagnóstico fue realizado por su médico, Fernando Contreras, a quien agradeció por la atención recibida durante los últimos días.
“Mi situación no se debió ni al agotamiento ni al cansancio, sino a una gastroenteritis producto de una bacteria”, precisó Fernández, al tiempo que agradeció a las personas que han estado pendientes de su evolución.
El senador indicó que actualmente se encuentra bastante bien y con el mismo ánimo de siempre, por lo que aprovechó la ocasión para agradecer los mensajes, llamadas y muestras de solidaridad recibidas.
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Fernández explicó que, durante la madrugada del miércoles, comenzó a sentirse mal y con poco descanso, una situación que inicialmente pudo asociar con fatiga, desgaste físico o el inicio de un proceso viral.
Sin embargo, señaló que esa misma noche presentó fiebre y escalofríos, síntomas que posteriormente resultaron relacionados con la infección diagnosticada por su médico.
El legislador reconoció que las largas jornadas de trabajo pueden provocar cansancio, pero insistió en que esa no fue la causa de su ingreso hospitalario.
“Ser firme no significa ser incansable, significa reconocer que somos humanos, cuidarnos cuando hace falta y seguir adelante con el mismo compromiso de siempre”, expresó.
Fernández concluyó su mensaje agradeciendo las muestras de afecto y reiteró su disposición de continuar adelante con sus responsabilidades.
“Firmes y pa’lante, que todavía hay mucho por hacer”, manifestó el senador.
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