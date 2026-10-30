Omar Fernández: “Hoy es el marbete, ¿y mañana qué será?”

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El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, cuestionó el aumento anunciado en el costo del marbete vehicular. Afirmó que el Gobierno aplica una reforma fiscal por partes, mediante alzas en distintos impuestos y servicios que afectan el bolsillo de los dominicanos.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el legislador sostuvo que el aumento del marbete no es un hecho aislado. Señaló que se suma a otros cobros que han elevado los gastos de las familias, sin que sus ingresos crezcan al mismo ritmo.
“Porque aunque nadie lo haya anunciado formalmente, nos están haciendo otras reformas fiscales, por cuotas y sin avisarnos”, expresó Fernández.
El senador comparó el aumento de los impuestos con el crecimiento de los salarios. A su juicio, los cobros suben más rápido que los ingresos de los hogares dominicanos.
“Mientras aquí aparentemente los impuestos suben por el elevador, tu salario y los ingresos de tu casa suben, ¿sabe por dónde? Por la escalera”, manifestó.
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Aumentos en servicios
Fernández mencionó entre los incrementos el costo de los peajes, que, según indicó, pasó de 60 a 200 pesos. También señaló el aumento de las tarifas de supervisión para la construcción de viviendas y el precio de la certificación de buena conducta, que pasó de 600 a 800 pesos.
Asimismo, cuestionó el incremento del impuesto a los residuos sólidos y afirmó que algunas empresas deben pagar hasta 675,000 pesos al año, frente a un máximo anterior de 260,000 pesos.
El legislador también se refirió al costo de las transferencias bancarias, al señalar que resulta un 33 % más caro que antes, incluso cuando se trata de enviar pequeñas cantidades de dinero a familiares.
Cuestiona recaudaciones
El representante del Distrito Nacional sostuvo que los aumentos se producen mientras el Estado recibe mayores ingresos por algunos conceptos tributarios. Como ejemplo, indicó que hasta septiembre las recaudaciones por impuestos a los combustibles habían aumentado en 4,440 millones de pesos respecto al mismo período del año anterior.
Ante este escenario, Fernández cuestionó la necesidad de continuar incrementando los cobros a la población en lugar de mejorar la administración de los recursos públicos.
“¿Cuánto más tiene que pagar el dominicano para que el Gobierno aprenda a administrar lo que ya recibe sin pedirte cada vez más?”, expresó.
El senador afirmó que los incrementos se han aplicado de manera progresiva y advirtió sobre su efecto acumulado en el presupuesto de los hogares.
“Hoy es el marbete, ¿y mañana qué será?”, cuestionó Fernández, quien concluyó sus declaraciones señalando que el dinero debe permanecer en los bolsillos de los ciudadanos.
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