Omar Fernández: “Hoy es el marbete, ¿y mañana qué será?”

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, cuestionó el aumento anunciado en el costo del marbete vehicular. Afirmó que el Gobierno aplica una reforma fiscal por partes, mediante alzas en distintos impuestos y servicios que afectan el bolsillo de los dominicanos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el legislador sostuvo que el aumento del marbete no es un hecho aislado. Señaló que se suma a otros cobros que han elevado los gastos de las familias, sin que sus ingresos crezcan al mismo ritmo.

“Porque aunque nadie lo haya anunciado formalmente, nos están haciendo otras reformas fiscales, por cuotas y sin avisarnos”, expresó Fernández.

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El senador comparó el aumento de los impuestos con el crecimiento de los salarios. A su juicio, los cobros suben más rápido que los ingresos de los hogares dominicanos.

“Mientras aquí aparentemente los impuestos suben por el elevador, tu salario y los ingresos de tu casa suben, ¿sabe por dónde? Por la escalera”, manifestó.