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Omar Fernández afirma que el Congreso debe fiscalizar más al Poder Ejecutivo

Fernández consideró que la amplia mayoría del oficialismo limita esa labor y destacó la importancia de las voces de oposición en el debate legislativo, especialmente ante el conocimiento del proyecto de Presupuesto General del Estado.

Noemy Vicioso
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Santo Domingo, República Dominicana. – El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, afirmó que el Congreso Nacional debe ejercer una mayor fiscalización sobre las ejecutorias del Poder Ejecutivo y fortalecer su función de contrapeso.

Fernández consideró que la amplia mayoría del oficialismo limita esa labor y destacó la importancia de las voces de oposición. Esto en el debate legislativo, especialmente ante el conocimiento del proyecto de Presupuesto General del Estado.

El legislador ofreció estas declaraciones previo a impartir una conferencia en la Universidad APEC sobre el rol del legislador. Un rol en un Estado social y democrático de derecho, donde resaltó la necesidad de acercar el trabajo congresual a la ciudadanía.

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ETIQUETAS:Poder EjecutivoCongresoOmar Fernández
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