Olivares alerta sobre falsas ofertas de empleo que llevan a la guerra

Santo Domingo, RD.- El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, alertó a la ciudadanía sobre los riesgos de las ofertas engañosas de empleo en el extranjero que, bajo promesas de buenos salarios y mejores condiciones de vida, podrían terminar exponiendo a dominicanos a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Olivares Ortega llamó a toda persona que reciba una oferta de trabajo fuera del país, independientemente del medio por el que le haya llegado (redes sociales, plataformas digitales, intermediarios, agencias o contactos personales), a dirigirse al Ministerio de Trabajo para solicitar que se verifique su autenticidad y se determine si existen elementos que permitan considerarla confiable.

Oferta de empleo en el extranjero

“Exhortamos a todos los dominicanos que reciban una oferta de empleo en el extranjero a que acudan al Ministerio de Trabajo antes de aceptar, firmar un contrato o viajar. Estamos en disposición de orientarlos y ayudarlos a comprobar la veracidad de esas propuestas, para que una oportunidad aparentemente atractiva no termine convirtiéndose en un engaño que ponga en peligro sus vidas”, expresó el ministro.

El funcionario explicó que la República Dominicana no tiene un acuerdo bilateral de migración laboral con la Federación Rusa que sirva de marco para este tipo de contrataciones.

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En ese sentido, el ministro precisó que la inexistencia de un acuerdo bilateral no significa, por sí sola, que toda contratación individual en el extranjero sea ilegal.

Riesgos de comprometer sus derechos fundamentales

No obstante, señaló que ocultar la verdadera naturaleza de un trabajo, ofrecer condiciones distintas de las reales o inducir a una persona a viajar sin informarle de los riesgos puede comprometer gravemente sus derechos fundamentales.

La advertencia se produce ante denuncias de ciudadanos dominicanos que habrían viajado a Rusia atraídos por supuestas ofertas para desempeñar labores técnicas y otros trabajos civiles, y que posteriormente se habrían visto involucrados en circunstancias relacionadas con el conflicto armado.

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El titular de Trabajo sostuvo que ninguna promesa de remuneración debe utilizarse para ocultar riesgos que comprometan la vida, la integridad física o la libertad de una persona. El empleo digno, afirmó, debe sustentarse en información transparente, condiciones contractuales verificables y respeto a la voluntad del trabajador.