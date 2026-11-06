Consecuencias bursátiles de la ola azul | Jaime Aristy Escuder

La victoria de los demócratas en las elecciones de medio término provocó un brusco movimiento de los precios de las acciones cotizadas en Wall Street. El cuatro de noviembre, un día después del certamen electoral, el Dow Jones avanzó un 3%, el S&P 500 subió un 1.58% y el Nasdaq se incrementó en un 1.43%. Sin embargo, lo más significativo fueron las variaciones por tipo de empresas.

El economista estadounidense Jason Furman identificó los ganadores y los perdedores. Los hospitales y las aseguradoras de salud encabezaron el alza en el precio de las acciones. Entre ellos, Centene avanzó 12.6%, Universal Health 11.0% y HCA Healthcare 10.4%. Las empresas solares también avanzaron, como Nextracker que subió un 11.1% y First Solar 4.6%.

Las firmas vinculadas a la inteligencia artificial, los centros de datos y la generación eléctrica retrocedieron: Vistra cayó 13.9%, Vertiv 12.9% y CoreWeave 9.9%. Los contratistas de defensa también bajaron, con Lockheed Martin con −7.0%. El golpe más severo lo recibió Trump Media, que se desplomó 24.5%, mientras Tesla y SpaceX perdieron 3.3% y 3.8%, respectivamente.

Publicidad

Finalmente, hay que destacar que la subida de todo el mercado es transitoria, pues la victoria demócrata no ha cambiado nada de los fundamentos actuales de la economía estadounidense. Ello quedó confirmado con el retroceso registrado el cinco de noviembre en los principales índices bursátiles, en especial el Nasdaq que recoge las empresas tecnológicas y exhibe precios que se asemejan a una burbuja bursátil.