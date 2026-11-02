OGTIC proyecta nuevos Puntos GOB en cuatro localidades del país

Santo Domingo. – La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) proyecta ampliar la red de Puntos GOB con nuevos centros en San Francisco de Macorís, Santiago, Los Alcarrizos y Baní.

El director de la institución, Edgar Batista, explicó que la iniciativa busca acercar los servicios públicos a más ciudadanos y facilitar sus gestiones ante distintas entidades del Estado.

Durante una entrevista en el programa Matinal, transmitido por Telemicro, Batista destacó que los Puntos GOB reúnen servicios de más de 27 instituciones públicas en un mismo espacio.

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Estos centros cuentan con personal capacitado y herramientas tecnológicas para orientar a los usuarios y agilizar sus trámites.

Nuevos centros de atención ciudadana

Batista indicó que los nuevos puntos funcionarían en edificaciones estatales cedidas sin costo de alquiler.

Entre las ubicaciones contempladas figuran San Francisco de Macorís, una parada del monorriel de Santiago, la estación de Los Alcarrizos y Baní, provincia Peravia.

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Según explicó, el proyecto permitirá aprovechar instalaciones públicas y optimizar los recursos del Estado.

Además, busca ampliar la cobertura territorial de los servicios gubernamentales y reducir las dificultades que enfrentan los ciudadanos para realizar sus trámites.

Policía tendrá más servicios digitales

En materia de transformación digital, el funcionario informó que más de 15 servicios de la Policía Nacional están preparados para su lanzamiento progresivo.

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La iniciativa busca ampliar la cantidad de trámites que los ciudadanos pueden realizar por medios electrónicos.

El director de la OGTIC también destacó el papel del Data Center del Estado en el desarrollo de la infraestructura tecnológica pública.

Explicó que esta plataforma ofrece alojamiento tecnológico a instituciones gubernamentales. Además, dispone de sistemas de respaldo y resiliencia para garantizar la continuidad de sus operaciones.

“Contamos con el Data Center del Estado, donde se alojan instituciones con costos muy por debajo del sector privado, garantizando resiliencia y respaldo tecnológico”, manifestó.

OGTIC reporta avance de 42 %

Batista informó que la institución registra un avance del 42 % en la alineación de las entidades públicas con sus lineamientos de transformación digital durante este año.

Este proceso procura fortalecer la gobernanza tecnológica y estandarizar los procedimientos digitales de las instituciones.

También busca identificar oportunidades de mejora y elevar las capacidades tecnológicas de las entidades gubernamentales.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en Matinal, con la participación de los comunicadores Persio Maldonado, Geraldino González y Ambiorix Rosario.