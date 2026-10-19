Legisladores oficialistas arremeten contra Leonel por la situación del arroz

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Legisladores oficialistas y de oposición fijaron posiciones encontradas sobre la situación del sector arrocero dominicano, luego de que el expresidente Leonel Fernández cuestionara la autoridad moral del Gobierno para negociar con Estados Unidos una revisión de las condiciones del DR-CAFTA relacionadas con el arroz.
Fernández atribuyó al Gobierno la responsabilidad por las importaciones masivas. Según denunció, autorizó durante la campaña electoral de 2024 para favorecer intereses políticos del oficialismo.
En respuesta, el senador oficialista Dagoberto Rodríguez arremetió contra el exmandatario y afirmó que carece de autoridad moral para cuestionar el manejo del sector arrocero, al considerar que durante sus administraciones tampoco se adoptaron medidas suficientes para proteger a los productores nacionales.
Rodríguez recordó las importaciones realizadas durante gobiernos anteriores y cuestionó las críticas de Fernández sobre la gestión actual.
Por su parte, la vocera del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Idenia Doñé, pidió al Gobierno actuar de inmediato ante la situación que enfrenta el sector y propuso crear un fondo especial para auxiliar a los productores de arroz.
Doñé advirtió que la entrada de grandes cantidades de arroz importado podría llevar a la quiebra a importantes productores nacionales y afectar el empleo. Según indicó, el sector genera más de 300 puestos de trabajo directos.
Notas relacionadas
Oficialistas y opositores enfrentan posiciones por importaciones de arroz
Mientras tanto, otros legisladores expresaron confianza en que el presidente de la República pueda alcanzar un acuerdo con los productores mediante el diálogo y el consenso para encontrar una solución al conflicto.
El debate se intensifica ante la próxima entrada de unas 23,000 toneladas métricas de arroz. Misma procedente de Estados Unidos libres de aranceles, en el marco de los compromisos comerciales del DR-CAFTA.
La medida aumenta la preocupación por la competencia que enfrentará la producción nacional frente al arroz importado. Así como las posibles consecuencias para miles de productores dominicanos.
Ante este escenario, los legisladores coincidieron en que el Gobierno debe asumir una posición firme y acelerar las negociaciones para proteger la producción arrocera nacional.
Sin embargo, mantienen diferencias sobre las responsabilidades políticas en torno a la situación.
Te puede interesar
- Cholitín contradice a Leonel: Inversión extranjera creció 67.4 %
- Leonel espera que tropas salvadoreñas contribuyan a estabilizar Haití
- Juez mantiene prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados
- Sonia Guzmán pide fortalecer la competitividad del arroz ante el DR-CAFTA
- Tribunal conoce este miércoles juicio contra Jean Andrés Pumarol