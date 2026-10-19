Legisladores oficialistas arremeten contra Leonel por la situación del arroz

Legisladores oficialistas y de oposición fijaron posiciones encontradas sobre la situación del sector arrocero dominicano, luego de que el expresidente Leonel Fernández cuestionara la autoridad moral del Gobierno para negociar con Estados Unidos una revisión de las condiciones del DR-CAFTA relacionadas con el arroz.

Fernández atribuyó al Gobierno la responsabilidad por las importaciones masivas. Según denunció, autorizó durante la campaña electoral de 2024 para favorecer intereses políticos del oficialismo.

En respuesta, el senador oficialista Dagoberto Rodríguez arremetió contra el exmandatario y afirmó que carece de autoridad moral para cuestionar el manejo del sector arrocero, al considerar que durante sus administraciones tampoco se adoptaron medidas suficientes para proteger a los productores nacionales.

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Rodríguez recordó las importaciones realizadas durante gobiernos anteriores y cuestionó las críticas de Fernández sobre la gestión actual.

Por su parte, la vocera del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Idenia Doñé, pidió al Gobierno actuar de inmediato ante la situación que enfrenta el sector y propuso crear un fondo especial para auxiliar a los productores de arroz.

Doñé advirtió que la entrada de grandes cantidades de arroz importado podría llevar a la quiebra a importantes productores nacionales y afectar el empleo. Según indicó, el sector genera más de 300 puestos de trabajo directos.