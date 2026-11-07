Odontóloga y sus dos hijos graves tras explosión en apartamento

Una odontóloga y sus dos hijos menores de edad permanecen hospitalizados en estado delicado, luego de resultar afectados por una explosión ocurrida el viernes 6 de noviembre en un apartamento del residencial Andares del Mirador, ubicado en el kilómetro 7 de la avenida Independencia, en Santo Domingo.

La doctora Loida Díaz Lima se encuentra ingresada en el hospital Luis Eduardo Aybar, mientras que sus hijos, Evans y Ellen, permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, debido a la gravedad de sus condiciones de salud.

Familia se había mudado recientemente al apartamento

De acuerdo con los familiares, la madre y sus dos hijos acababan de mudarse al apartamento donde ocurrió la explosión.

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Los parientes de las víctimas consideran que el suceso pudo estar relacionado con presuntas negligencias de la empresa constructora del complejo residencial, por lo que solicitan que las circunstancias del caso sean investigadas y reciban la atención pública correspondiente.

Asimismo, hicieron un llamado a los medios de comunicación para que contribuyan a visibilizar la situación que atraviesa la familia tras el incidente.

Piden oraciones por la recuperación de la madre y sus hijos

Ante el delicado estado de salud de Loida Díaz Lima y sus dos pequeños, los familiares solicitaron a la ciudadanía unirse en oración por su pronta recuperación.

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También manifestaron su disposición de ofrecer declaraciones sobre lo ocurrido y las condiciones en las que permanecen hospitalizadas las víctimas.

Los familiares disponibles para brindar información son Kenia Díaz Lima, hermana de la odontóloga, y Eduard Cuevas, cuñado.

Kenia Díaz Lima, hermana: (809) 717-4718

​Eduard Cuevas, cuñado: (829) 818-4139