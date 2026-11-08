Odontóloga y sus hijos permanecen estables tras explosión

La odontóloga Loida Díaz, de 37 años, y sus dos hijos, de 7 y 12 años, permanecen estables, pero ingresados en cuidados intensivos, tras sufrir graves quemaduras durante una explosión en su nuevo apartamento, ubicado en el residencial Andares del Mirador, en el Distrito Nacional.

Los familiares mantienen la esperanza de que los tres continúen evolucionando favorablemente y expresaron su confianza en Dios ante la situación que atraviesa la familia.

Wilton Reyes, padre de los menores, informó que tanto los niños como su madre se encuentran estables. También indicó que Loida ha mostrado una evolución favorable en las últimas horas.

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«La situación de los niños es estable, la de la madre también. Ella ha ido evolucionando muy bien. Gracias a Dios, amaneció con un cuadro médico de mayor avance. Los niños siguen bajo medicamentos y estables», expresó Reyes.

El padre de los menores agregó que las autoridades realizaron un levantamiento en el apartamento. En las labores participaron el Departamento de Explosivos, los bomberos y agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

Por su parte, la directora del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, doctora Mabel Elizabeth Jones, informó vía telefónica que ambos niños han presentado una ligera mejoría en sus heridas.