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Entre la incertidumbre y la esperanza permanecen los familiares de la odontóloga y sus dos hijos, quienes resultaron afectados por la explosión ocurrida en el residencial Andares del Mirador. Aunque los tres continúan ingresados en cuidados intensivos, sus familiares aseguran que han respondido favorablemente al tratamiento.

Sin embargo, todavía esperan respuestas sobre las causas del estallido, ocurrido en el quinto piso del residencial, donde la odontóloga se había mudado apenas horas antes del incidente. Según sus familiares, hasta el momento no han recibido información oficial que explique qué provocó la explosión.

El padre de la odontóloga manifestó su preocupación por la supervisión durante la entrega del apartamento. Además, los familiares señalaron que no han recibido una respuesta directa de la constructora Andares del Mirador y que contemplan acudir a las vías legales para esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.

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Mantienen la esperanza de recuperación

Mientras esperan los resultados de las investigaciones, mantienen la esperanza de que los tres afectados continúen evolucionando favorablemente y puedan recuperarse de las lesiones sufridas.

Por Yafreisi Aguereo.