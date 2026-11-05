OD exige al Gobierno dejar sin efecto recargo de un 25 % a la energía solar

Santo Domingo, RD. – El presidente del partido Opción Democrática (OD), José Horacio Rodríguez, exigió este jueves al Gobierno dejar sin efecto la medida que dispone un recargo de un 25 % a la energía producida por familias y pequeños negocios mediante paneles solares, al considerar que constituye un retroceso en los esfuerzos por avanzar hacia una transición energética sostenible en la República Dominicana.

Rodríguez calificó la disposición como un error de política pública, al entender que penaliza a quienes apuestan por producir su propia electricidad a partir de fuentes renovables, mientras mantiene al país atado a la dependencia de combustibles importados, cuyos precios están sujetos a las fluctuaciones de los mercados internacionales y al uso de divisas que podrían destinarse a otras necesidades nacionales.

“Hay decisiones que revelan hacia dónde quiere un gobierno llevar un país, y esta es una de ellas. ¿Quién pierde con eso? pierde el país”, expresó el también exdiputado, en un video publicado en sus redes sociales.

El presidente del partido Opción Democrática (OD), José Horacio Rodríguez

El político insistió en que la República Dominicana necesita avanzar hacia un modelo energético basado en una mayor generación propia, más fuentes renovables y una menor dependencia de los hidrocarburos.

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“Lo que necesitamos es una transición energética, y para eso se requieren incentivos, no desincentivos. En lugar de incentivar que los dominicanos produzcan su propia electricidad, aprovechen la luz del sol y contribuyan a generar energía limpia, se les está desincentivando. El sol debe ser una oportunidad para los dominicanos y no una excusa o una nueva razón para cobrarles más”, manifestó Rodríguez.

En ese sentido, Rodríguez informó que Opción Democrática no sólo exige al Gobierno dejar sin efecto la medida, sino también transparentar los estudios técnicos que supuestamente sirven de fundamento para su implementación.