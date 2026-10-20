Ocupan armas ilegales, municiones y presuntas drogas en Monte Plata

Asimismo, en la comunidad Los Hidalgos se ocuparon otra escopeta, un arma de fabricación casera, un arma blanca y 60 cartuchos de diferentes colores y marcas. Durante las intervenciones también retiraron varias máquinas tragamonedas que operaban de manera ilegal.

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En otro operativo, realizado en Sabana Grande de Boyá, los agentes arrestaron a una persona en flagrante delito, a quien le ocuparon un arma de fuego ilegal, porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, y un polvo blanco, presumiblemente cocaína, además de dinero en efectivo, balanzas y otros objetos que examinarán como parte del proceso investigativo.

Las evidencias ocupadas quedaron bajo el control de las autoridades correspondientes para los procedimientos legales de rigor.