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Ocupan armas ilegales, municiones y presuntas drogas en Monte Plata

Monte Plata, RD. – Agentes de la Subdirección de Inteligencia (DINTEL), con asiento en Monte Plata, adscrita a Santo Domingo Norte, en coordinación con el Ministerio Público, ocuparon armas de fuego ilegales, municiones, presuntas sustancias narcóticas y otros objetos ilícitos durante varios allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de la provincia. En el sector Mata […]

Gabriela Mora Encarnación
presuntas drogas
En otro operativo, en Sabana Grande de Boyá, los agentes arrestaron a una persona a la que ocuparon una arma de fuego ilegal. Foto: Feunte externa
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Monte Plata, RD. – Agentes de la Subdirección de Inteligencia (DINTEL), con asiento en Monte Plata, adscrita a Santo Domingo Norte, en coordinación con el Ministerio Público, ocuparon armas de fuego ilegales, municiones, presuntas sustancias narcóticas y otros objetos ilícitos durante varios allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de la provincia.

En el sector Mata Santiago, del municipio de Bayaguana, las autoridades ocuparon dos radios de comunicación y 12 cartuchos. En tanto, en la comunidad La Loma incautaron una escopeta marca Remington, con numeración ilegible, y cuatro cartuchos.

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Asimismo, en la comunidad Los Hidalgos se ocuparon otra escopeta, un arma de fabricación casera, un arma blanca y 60 cartuchos de diferentes colores y marcas. Durante las intervenciones también retiraron varias máquinas tragamonedas que operaban de manera ilegal.

En otro operativo, realizado en Sabana Grande de Boyá, los agentes arrestaron a una persona en flagrante delito, a quien le ocuparon un arma de fuego ilegal, porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, y un polvo blanco, presumiblemente cocaína, además de dinero en efectivo, balanzas y otros objetos que examinarán como parte del proceso investigativo.

Las evidencias ocupadas quedaron bajo el control de las autoridades correspondientes para los procedimientos legales de rigor.

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ETIQUETAS:DrogasMonte PlataTragamonedas
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