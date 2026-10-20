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Ochoa da bienvenida a temporada navideña con exhibición de artículos y ofertas

Santo Domingo, República Dominicana.- La Ferretería Ochoa dio inicio a su temporada navideña, invitando a sus clientes a vivir la magia de esta época con una amplia exhibición de artículos festivos, opciones de decoración para el hogar y ofertas especiales. La tradicional propuesta navideña de la empresa incluye árboles de Navidad en diferentes estilos, tamaños […]

Noemy Vicioso
Ochoa da bienvenida a temporada navideña con exhibición de artículos y ofertas
Ochoa da bienvenida a temporada navideña con exhibición de artículos y ofertas
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Santo Domingo, República Dominicana.- La Ferretería Ochoa dio inicio a su temporada navideña, invitando a sus clientes a vivir la magia de esta época con una amplia exhibición de artículos festivos, opciones de decoración para el hogar y ofertas especiales.

La tradicional propuesta navideña de la empresa incluye árboles de Navidad en diferentes estilos, tamaños y diseños. Entre ellos modelos tipo lápiz y árboles nevados con iluminación incorporada, pensados para adaptarse a distintos espacios y preferencias.

La exhibición también cuenta con villas navideñas, figuras temáticas, luces, adornos y arreglos decorativos,. Estocon alternativas para quienes buscan transformar sus hogares y crear ambientes alusivos a las festividades de fin de año.

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Como parte de la temporada, Ochoa ofrece promociones y descuentos especiales en su colección navideña. Ofertascon el propósito de facilitar el acceso a una variedad de productos para celebrar estas fechas.

Bajo la invitación “Te invitamos a vivir la magia de la Navidad”, la empresa anima a las familias a compartir, celebrar y dar juntas la bienvenida a una de las épocas más esperadas del año.

Con esta iniciativa, Ochoa marca el comienzo de la temporada festiva y pone a disposición del público diversas opciones para decorar. Además, renovar los espacios y preparar el hogar para las celebraciones navideñas.

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ETIQUETAS:OfertasFerretería Ochoatemporada navideña
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