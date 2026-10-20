Ochoa da bienvenida a temporada navideña con exhibición de artículos y ofertas

Santo Domingo, República Dominicana.- La Ferretería Ochoa dio inicio a su temporada navideña, invitando a sus clientes a vivir la magia de esta época con una amplia exhibición de artículos festivos, opciones de decoración para el hogar y ofertas especiales.

La tradicional propuesta navideña de la empresa incluye árboles de Navidad en diferentes estilos, tamaños y diseños. Entre ellos modelos tipo lápiz y árboles nevados con iluminación incorporada, pensados para adaptarse a distintos espacios y preferencias.

La exhibición también cuenta con villas navideñas, figuras temáticas, luces, adornos y arreglos decorativos,. Estocon alternativas para quienes buscan transformar sus hogares y crear ambientes alusivos a las festividades de fin de año.