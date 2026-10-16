Avanzan obras viales en Jacobo Majluta y República de Colombia

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Las obras de remodelación de las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta avanzan con la expectativa de mejorar la movilidad en esta importante ruta del Gran Santo Domingo.
Los trabajos se extienden desde la autopista Duarte hasta la avenida Los Próceres y están divididos en tres tramos. El primero va desde la Duarte hasta la avenida Jacobo Majluta; el segundo, desde ese punto hasta la avenida Pérez Ricart, y el tercero llega hasta Los Próceres.
Además, el Ministerio de Obras Públicas informó que comenzó la excavación del túnel que pasará por debajo del barrio Cuba.
Aunque las construcciones generan incomodidad para quienes transitan por el área, algunos conductores y residentes consideran que los trabajos son necesarios para el desarrollo vial de la zona.
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Virgilio de la Rosa, conductor y residente del sector, expresó que las molestias actuales forman parte del proceso de transformación.
“Hasta el momento eso es normal, como tú puedes saber, porque es progreso. Hay personas que lo ven como un caos, ahora, tal vez después lo ven mejor. Yo, como residente en esa zona, siento un poco de incomodidad ahora, pero para que el progreso llegue, el sacrificio tiene que verse”, manifestó.
Por su parte, el conductor Vicente López señaló que las dificultades para circular se concentran en el área donde se realizan las construcciones.
“No, ahora no, solamente en un solo sitio de esta parte, donde está la construcción solamente”, indicó.
Obras Públicas también informó que ya funcionan cuatro retornos ubicados entre las avenidas Monumental y Jacobo Majluta.
Quienes utilizan esta ruta esperan que, una vez concluidos los trabajos, las mejoras permitan reducir el tiempo de traslado y facilitar la circulación hacia sus destinos.
Por Yanela Pimentel.
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