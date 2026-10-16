Avanzan obras viales en Jacobo Majluta y República de Colombia

Las obras de remodelación de las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta avanzan con la expectativa de mejorar la movilidad en esta importante ruta del Gran Santo Domingo.

Los trabajos se extienden desde la autopista Duarte hasta la avenida Los Próceres y están divididos en tres tramos. El primero va desde la Duarte hasta la avenida Jacobo Majluta; el segundo, desde ese punto hasta la avenida Pérez Ricart, y el tercero llega hasta Los Próceres.

Además, el Ministerio de Obras Públicas informó que comenzó la excavación del túnel que pasará por debajo del barrio Cuba.

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Aunque las construcciones generan incomodidad para quienes transitan por el área, algunos conductores y residentes consideran que los trabajos son necesarios para el desarrollo vial de la zona.