Policía Nacional integra 200 nuevos agentes investigadores a la DICRIM

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La Policía Nacional integró 200 nuevos agentes investigadores a la Dirección Central de Investigación (DICRIM). Los agentes recibieron capacitación en técnicas de investigación criminal, avances tecnológicos y procedimientos para enfrentar distintas formas de delincuencia.
Los nuevos miembros participaron en el «Taller de Investigación Criminal 360». Esta jornada busca mejorar sus habilidades para desarrollar investigaciones con apego al debido proceso y las normas legales.
La capacitación se realizó por instrucciones del director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García. La iniciativa forma parte de los esfuerzos para mejorar la preparación del personal y la calidad de las investigaciones.
Notas relacionadas
Formación en investigación criminal
El director central de Investigación, general Pedro Ignacio Matos Pérez, encabezó la jornada. Durante su exposición, explicó los principios éticos, jurídicos y metodológicos que deben guiar el trabajo de los investigadores. También señaló las cualidades necesarias para ejercer esa función.
Por otro lado, el director del Área de la Policía Cibernética, general Werner Núñez Quezada, presentó los avances tecnológicos de esa dependencia. Además, explicó cómo estas herramientas ayudan a las investigaciones policiales frente a las nuevas formas de delincuencia.
A su vez, el subdirector central de Investigación, coronel Fulvio Grullón Pensó, habló sobre los valores que deben guiar a los agentes. Entre ellos destacó la integridad, objetividad, lealtad, perseverancia, disciplina, control emocional y empatía.
El programa también incluyó exposiciones sobre la investigación de delitos contra las personas y la propiedad. Asimismo, abordó temas relacionados con el crimen organizado, la Policía Científica y las funciones de la Oficina Central Nacional de Interpol (OCN-Interpol). En estas sesiones participaron los responsables de distintas áreas especializadas de la DICRIM.
La capacitación combinó exposiciones teóricas, análisis de casos reales y ejercicios prácticos. De esta manera, los participantes trabajaron en técnicas para reunir y analizar pruebas, documentar sus actuaciones y desarrollar investigaciones dentro del marco legal.
Con esta jornada, la Policía Nacional busca mejorar la preparación de los nuevos agentes de la DICRIM. El objetivo es que desarrollen investigaciones con criterios técnicos, científicos y jurídicos.
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