Policía Nacional integra 200 nuevos agentes investigadores a la DICRIM

Formación en investigación criminal

El director central de Investigación, general Pedro Ignacio Matos Pérez, encabezó la jornada. Durante su exposición, explicó los principios éticos, jurídicos y metodológicos que deben guiar el trabajo de los investigadores. También señaló las cualidades necesarias para ejercer esa función.

Por otro lado, el director del Área de la Policía Cibernética, general Werner Núñez Quezada, presentó los avances tecnológicos de esa dependencia. Además, explicó cómo estas herramientas ayudan a las investigaciones policiales frente a las nuevas formas de delincuencia.

A su vez, el subdirector central de Investigación, coronel Fulvio Grullón Pensó, habló sobre los valores que deben guiar a los agentes. Entre ellos destacó la integridad, objetividad, lealtad, perseverancia, disciplina, control emocional y empatía.

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El programa también incluyó exposiciones sobre la investigación de delitos contra las personas y la propiedad. Asimismo, abordó temas relacionados con el crimen organizado, la Policía Científica y las funciones de la Oficina Central Nacional de Interpol (OCN-Interpol). En estas sesiones participaron los responsables de distintas áreas especializadas de la DICRIM.

La capacitación combinó exposiciones teóricas, análisis de casos reales y ejercicios prácticos. De esta manera, los participantes trabajaron en técnicas para reunir y analizar pruebas, documentar sus actuaciones y desarrollar investigaciones dentro del marco legal.

Con esta jornada, la Policía Nacional busca mejorar la preparación de los nuevos agentes de la DICRIM. El objetivo es que desarrollen investigaciones con criterios técnicos, científicos y jurídicos.