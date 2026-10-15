Nuevo giro da el polémico caso de presunta agresión contra diputada

Santo Domingo, RD.- Tras denunciarse inicialmente un supuesto atropello y arresto por parte de agentes de la Policía Nacional durante un operativo en Comendador, Elías Piña, un nuevos video revela que fue la propia diputada quien se colocó las esposas en medio de la discusión.

Las imágenes desmontan las acusaciones vertidas contra los agentes actuantes y han desatado fuertes críticas en redes sociales sobre la actuación de la congresista.

La divulgación de las imágenes contrasta radicalmente con el discurso pronunciado por la propia congresista ante el pleno de la Cámara de Diputados.