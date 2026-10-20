Proponen cubrir medicamentos de alto costo sin copago

Proyecto propone reducir las comisiones de las AFP

Uno de los ejes de la propuesta es disminuir los costos que pagan los trabajadores por la administración de sus ahorros previsionales.

El proyecto establece una comisión máxima única que incluiría los costos de administración, inversión y custodia de los fondos. Esta tarifa bajaría gradualmente desde un 0.85 % en 2027 hasta un 0.40 % en 2036.

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La iniciativa toma como referencia datos de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), según los cuales las AFP registraron ganancias por RD$5,933.8 millones en 2025, con una rentabilidad sobre su patrimonio de un 24.9 %.

Además, el documento señala que los gastos de funcionamiento de estas entidades alcanzaron RD$7,198.4 millones en 2025. Esa cifra representó el 62 % de las comisiones cobradas, frente al 48 % registrado en 2020.

El legislador sostuvo que reducir las comisiones permitiría que una mayor proporción de los recursos permanezca en las cuentas de los afiliados.

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«El ahorro de las pensiones es de los trabajadores, no de quienes lo administran. Las AFP pueden tener un negocio razonable, pero no a costa de pensiones más bajas», expresó Genao.

AFP y ARS tendrían límites a sus gastos

La propuesta legislativa también busca establecer controles sobre los gastos operativos y comerciales de las entidades que administran los fondos de pensiones y los seguros de salud.

En el caso de las AFP, contempla límites al gasto comercial equivalentes al 10 % de las comisiones, además de medidas para aumentar la transparencia en el manejo de los recursos.

Para las ARS, el proyecto propone que los gastos administrativos, comerciales y los servicios contratados con empresas vinculadas no superen el 10 % del per cápita recibido para cubrir la atención de los afiliados.

Si una administradora excede ese límite, tendría que devolver la diferencia con recursos propios.

Asimismo, las AFP y las ARS estarían obligadas a publicar trimestralmente sus ingresos y gastos en formatos de datos abiertos. La información incluiría el porcentaje de los recursos destinado a servicios de salud y los pagos mensuales a sus directivos.