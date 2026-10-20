Proponen cubrir medicamentos de alto costo sin copago

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Santo Domingo. — Un proyecto de ley sometido al Congreso Nacional propone transformar el Sistema Dominicano de Seguridad Social mediante un aumento gradual de los aportes para las pensiones, la reducción de las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y una mayor cobertura de los servicios de salud.
La iniciativa, presentada por el legislador Rogelio Alfonso Genao, busca sustituir la Ley 87-01, vigente desde 2001. También contempla controles a los gastos administrativos de las AFP. Así mismo las administradoras de riesgos de salud (ARS), así como nuevas garantías para los trabajadores, sus familias y los pensionados.
Entre los principales cambios figura la reducción progresiva de la comisión máxima de las AFP, que pasaría del 0.90 % actual a un 0.40 % en 2036, según los términos de la propuesta.
El proyecto también plantea crear un fondo para cubrir medicamentos y productos sanitarios de alto costo incluidos en un listado específico, sin copago para los afiliados y pensionados contemplados en la iniciativa.
Proyecto propone reducir las comisiones de las AFP
Uno de los ejes de la propuesta es disminuir los costos que pagan los trabajadores por la administración de sus ahorros previsionales.
El proyecto establece una comisión máxima única que incluiría los costos de administración, inversión y custodia de los fondos. Esta tarifa bajaría gradualmente desde un 0.85 % en 2027 hasta un 0.40 % en 2036.
La iniciativa toma como referencia datos de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), según los cuales las AFP registraron ganancias por RD$5,933.8 millones en 2025, con una rentabilidad sobre su patrimonio de un 24.9 %.
Además, el documento señala que los gastos de funcionamiento de estas entidades alcanzaron RD$7,198.4 millones en 2025. Esa cifra representó el 62 % de las comisiones cobradas, frente al 48 % registrado en 2020.
El legislador sostuvo que reducir las comisiones permitiría que una mayor proporción de los recursos permanezca en las cuentas de los afiliados.
«El ahorro de las pensiones es de los trabajadores, no de quienes lo administran. Las AFP pueden tener un negocio razonable, pero no a costa de pensiones más bajas», expresó Genao.
AFP y ARS tendrían límites a sus gastos
La propuesta legislativa también busca establecer controles sobre los gastos operativos y comerciales de las entidades que administran los fondos de pensiones y los seguros de salud.
En el caso de las AFP, contempla límites al gasto comercial equivalentes al 10 % de las comisiones, además de medidas para aumentar la transparencia en el manejo de los recursos.
Para las ARS, el proyecto propone que los gastos administrativos, comerciales y los servicios contratados con empresas vinculadas no superen el 10 % del per cápita recibido para cubrir la atención de los afiliados.
Si una administradora excede ese límite, tendría que devolver la diferencia con recursos propios.
Asimismo, las AFP y las ARS estarían obligadas a publicar trimestralmente sus ingresos y gastos en formatos de datos abiertos. La información incluiría el porcentaje de los recursos destinado a servicios de salud y los pagos mensuales a sus directivos.
«Si los gastos los pagan los afiliados con su comisión, los afiliados tienen derecho a saber en qué se gasta cada peso y cuánto gana cada ejecutivo», afirmó el legislador.
Notas relacionadas
Medicamentos de alto costo sin copago
En materia sanitaria, el proyecto contempla la creación del Fondo de Medicamentos y Productos Sanitarios de Alto Costo (FOMAC).
Este mecanismo cubriría los medicamentos, dispositivos y productos sanitarios incluidos en su listado, sin copago para los afiliados de los distintos regímenes y los pensionados comprendidos en la propuesta.
La iniciativa también plantea eliminar los copagos en emergencias, servicios de prevención, embarazo y parto.
Otro de los cambios sería la actualización periódica de las coberturas. El catálogo de medicamentos se revisaría cada año, mientras que el plan de salud y el listado del FOMAC se actualizarían, al menos, cada dos años.
Además, todos los pensionados del sistema, incluidos los pertenecientes a los regímenes de reparto y especiales, tendrían acceso al plan de salud y al fondo de medicamentos de alto costo.
«Ninguna familia debería endeudarse por un tratamiento de alto costo ni pagar en una emergencia o en un parto», manifestó Genao.
Proyecto busca elevar las pensiones hasta 2036
La propuesta también contempla aumentar gradualmente la proporción del salario destinada a la cuenta individual de cada trabajador.
Según el documento, el aporte destinado a la cuenta de pensiones subiría del 8.40 % al 13.90 % en 2036. El proyecto establece, además, que cada incremento del aporte del trabajador estaría acompañado por un aumento salarial del mismo porcentaje a cargo del empleador.
De acuerdo con el legislador, la combinación de mayores aportes y menores comisiones permitiría acumular más recursos para el retiro.
La iniciativa incluye otras medidas de protección para los afiliados. Entre ellas, establece que la mora del empleador no suspendería la cobertura de salud del trabajador ni de su familia.
También propone mantener esa cobertura durante 60 días para quienes pierdan su empleo.
El proyecto de Ley Orgánica del Sistema Dominicano de Seguridad Social deberá seguir el proceso legislativo correspondiente en el Congreso Nacional antes de convertirse en ley. Sus disposiciones, por tanto, son propuestas y no cambios que hayan entrado en vigor.
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