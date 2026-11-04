Tribunal dispone nueva evaluación psiquiátrica a Jean Andrés Pumarol

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó otra evaluación psiquiátrica a Jean Andrés Pumarol. El imputado enfrenta cargos por la muerte de Ivonne Handal y las heridas que sufrieron otras cinco personas.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizará el nuevo examen. Una especialista distinta a la anterior tendrá a su cargo el peritaje.

El abogado de la víctima, Miguel Valerio, explicó el propósito de la evaluación. Según indicó, el análisis busca determinar si Pumarol comprende el juicio y el proceso que enfrenta.

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El tribunal fijó la próxima audiencia para el 30 de noviembre. Ese día deberán comparecer los testigos y los peritos que participarán en el nuevo examen.