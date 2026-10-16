Nueva calificación jurídica caso Jet Set reaviva esperanza de justicia

Santo Domingo, RD. – Familiares de los fallecidos en el derrumbe de la discoteca Jet Set recibieron con nuvas esperanzas de justicia que el juez Franny González Castillo cambiara la calificación jurídica proceso legal contra los hermanos Espaillar ahora a homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual.

La señora Elsa María de Soto Mejía, madre de Simón Bolivar de Soto, padre de cinco hijo y quien murió en la tagdia, dijo que ahora las familias se sienten más aliviadas. Agradeció al juez por, según dijo, valorar «los elementos de pruebas que estaban ahí, en los audios en las presentaciones de pruebas de los testigos. La verdad al final triunfa sin importar lo que pudieran decir los abogados de la otra parte»

«Este juez no durmió como niño como dijo el otro, va a dormir como un juez responsable conciente del papel que tenia que desempeñar en esta tragedia», expresó entre lágrimas.

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Otros pacietnes, aseguran que la presente decisión representa un avance en el proceso para que se determinen las responsabilidades penales por el desplome del techo de la discoteca, el pasado 8 de abril de 2025 con un saldo de 236 muertos.

«Fue una decisión muy correcta, acogiendo la doctrina y la jurisprudencia. Estamos satisfechos, sabíamos que esa era la ruta que debían tomar», agregó la señora Soto Mejía.

Familiares aseguran que mantendrán su lucha por justicia

Muchos al conocer la decisión del juez no pudieron contener las lágrimas a la salida de la audiencia. Se tomaron de las manos para agradecer a Dios y al juez.

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Asimimos, advirtieron que lo obtenido es solo un paso en su lucha hasta logar una sentencia definitiva.

«Vamos a estar ahí firmes y no nos vamos a callar, con el propósito que se haga finalmente justicia», expresaron familiares de las víctimas.

Nueva calificiación jurídica y pena que contempla

La decisión del tribunal permite que el caso se conozca bajo la figura de dolo eventual, por lo que ahora los abogados se enfrentan a una nueva lucha por una sentencia más alla de los dos años que plantea la calificació de homicidio involuntario. Ahora los hermanos Espailalt podrán enfrentar de tres a 20 años.

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Durante la audiencia, el magistrado Franny González Castillo tomó en consideración los informes técnicos y las declaraciones incorporadas al expediente, los cuales, según su valoración, apuntan a que los propietarios del establecimiento tenían conocimiento previo de las condiciones de riesgo que presentaba la estructura.

El juez señaló que, pese a las advertencias sobre el estado del inmueble, el negocio continuó operando y recibiendo clientes, una circunstancia relevante para examinar la posible responsabilidad penal de los imputados.