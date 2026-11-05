Noviembre, el mes que llovió destrucción y muerte en RD

En 2022 y 2023, dos episodios de precipitaciones extraordinarias convirtieron calles en ríos, arrastraron vehículos, destruyeron viviendas y dejaron decenas de víctimas mortales. En apenas un año, el país sufrió dos de las jornadas más devastadoras asociadas a las lluvias en su historia reciente.

Hay meses que pasan inadvertidos en el calendario y otros que quedan marcados en la memoria de un país. En República Dominicana, noviembre se convirtió en uno de esos meses que despiertan temor cuando los pronósticos anuncian lluvias intensas.

El recuerdo no es casual. El 4 de noviembre de 2022 y el 18 de noviembre de 2023, el territorio dominicano enfrentó dos episodios meteorológicos extraordinarios que pusieron al descubierto la vulnerabilidad de sus ciudades, la fragilidad de algunas infraestructuras y las consecuencias de las inundaciones repentinas.

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En ambas ocasiones, el agua llegó con una fuerza que superó la capacidad de respuesta de numerosos sectores. Lo que comenzó como un fenómeno atmosférico terminó convertido en una tragedia humana, económica y social.

4 de noviembre de 2022: Santo Domingo queda bajo el agua

Era viernes. La tarde avanzaba con normalidad en el Gran Santo Domingo, hasta que las lluvias comenzaron a intensificarse. En cuestión de horas, el panorama cambió por completo: las principales avenidas se inundaron, los vehículos quedaron atrapados y numerosas familias vieron cómo el agua penetraba en sus viviendas y negocios.

Una vaguada y una onda tropical provocaron precipitaciones extraordinarias, concentradas principalmente en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

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La magnitud del fenómeno quedó reflejada en los registros meteorológicos. Según las mediciones de en ese momento, la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), durante apenas tres horas, entre las 5:00 y las 8:00 de la noche, cayeron alrededor de 70 milímetros de lluvia en el Gran Santo Domingo, una cantidad equivalente a más de la mitad del promedio de precipitaciones de todo noviembre.

El agua se apoderó de calles y avenidas, penetró en estacionamientos, arrastró automóviles y dejó numerosas comunidades afectadas. En algunos puntos, los conductores quedaron atrapados mientras intentaban atravesar vías que se habían convertido en auténticos cauces.

La tragedia también se trasladó a los hogares. Nueve personas perdieron la vida como consecuencia de las inundaciones, según los reportes publicados posteriormente por CDN. Entre las víctimas hubo personas arrastradas por las corrientes y otras que fallecieron por derrumbes.

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Los daños materiales fueron millonarios. Al menos 610 vehículos asegurados resultaron afectados, de acuerdo con datos de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar). La magnitud de las pérdidas obligó al Gobierno a disponer medidas de asistencia para propietarios de automóviles perjudicados por las inundaciones.

La Superintendencia de Seguros recibió 672 solicitudes de ayuda y aprobó 658 expedientes. En diciembre de ese año, el Gobierno inició pagos por más de RD$46.4 millones a los propietarios beneficiados.

La respuesta institucional también incluyó la declaratoria de emergencia para agilizar las compras y contrataciones destinadas a las labores de rescate, reparación y reconstrucción en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Aquel viernes dejó una advertencia que parecía difícil de olvidar: una lluvia concentrada en unas pocas horas podía paralizar la capital y convertirse en una amenaza mortal.

Pero noviembre todavía tenía otro episodio que contar.

18 de noviembre de 2023: el torrente que sepultó vehículos y vidas

Un año y 14 días después, noviembre volvió a mostrar su rostro más devastador. Esta vez, las lluvias no solo golpearon al Gran Santo Domingo, sino que extendieron sus efectos por distintas regiones del territorio nacional.

El viernes 17 y el sábado 18 de noviembre de 2023, un disturbio tropical provocó precipitaciones extraordinarias. La cantidad de agua caída superó los registros de eventos anteriores y convirtió la jornada en una emergencia de alcance nacional.

En Arroyo Hondo Viejo, en el Distrito Nacional, se registraron 431 milímetros de lluvia en apenas 24 horas. El presidente Luis Abinader calificó el fenómeno como el evento de mayor precipitación pluvial registrado hasta entonces en el país. Para dimensionar su magnitud, recordó que durante las inundaciones del 4 de noviembre de 2022 habían caído hasta 266 milímetros.

Las consecuencias fueron devastadoras. Ríos y cañadas se desbordaron, comunidades quedaron incomunicadas, viviendas resultaron inundadas y numerosas familias tuvieron que abandonar sus hogares.

Pero entre todas las escenas de aquella jornada, una quedó grabada para siempre en la memoria dominicana.

En la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, una de las paredes laterales del paso a desnivel cedió ante las intensas lluvias y cayó sobre varios vehículos que transitaban por el lugar.

La estructura de hormigón aplastó automóviles y atrapó a sus ocupantes. Durante horas, los organismos de socorro trabajaron entre los escombros en una operación de rescate que mantuvo al país pendiente de cada información.

El saldo de aquella tragedia en el paso a desnivel fue de nueve personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron recuperados de cinco vehículos.

La tragedia también abrió interrogantes sobre las condiciones de la infraestructura. El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) había advertido desde 1999 sobre problemas en el muro lateral de esa estructura y recomendado su sustitución.

La reconstrucción del paso a desnivel requirió una intervención de aproximadamente RD$250 millones. La obra incluyó nuevos muros de contención y sistemas de drenaje para aliviar la presión del agua. Fue reabierta al tránsito en marzo de 2024.