Un Nobel para la estabilización I Jaime Aristy Escuder

La contribución más influyente de Hall, egresado de Berkeley y del MIT, llegó en 1978. Hasta entonces, la función de consumo se estimaba como una relación estable entre el gasto y el ingreso corriente. Hall aplicó las expectativas racionales a la hipótesis del ingreso permanente de Friedman y determinó que, si los hogares planifican su gasto a lo largo de la vida, el consumo de hoy resume toda la información disponible, y sus cambios solo responden a sorpresas sobre el ingreso futuro. A partir de entonces, la condición que vincula el consumo de hoy con el de mañana a través de la tasa de interés, la ecuación de Euler, pasó a ser la forma dominante de modelar el consumo.

Michael Woodford, egresado de Chicago y del MIT, mostró junto a Julio Rotemberg que un modelo con fundamentos microeconómicos, hogares optimizadores y empresas con rigideces de precios podía reproducir la respuesta de la economía a los choques monetarios y servir para evaluar reglas de política.

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Asimismo, demostró que un banco central puede controlar la inflación mediante una regla de tasas de interés, sin fijar agregados monetarios, siempre que responda con suficiente fuerza a la inflación. También derivó del bienestar de los hogares la función de pérdida que la política monetaria debe minimizar, lo que dio fundamento teórico a las metas de inflación.

Para Woodford, la política monetaria actúa a través de la trayectoria esperada de las tasas de interés. De ahí su defensa de la orientación prospectiva y de una conducción de la política desde una perspectiva atemporal: un compromiso creíble y bien comunicado que obliga al banco central a cumplir hoy lo que prometió ayer.