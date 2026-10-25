Niño de ocho años resulta herido al manipular arma casera en Barahona

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Barahona, RD.– Un niño de ocho años resultó herido de un disparo en el abdomen mientras presuntamente manipulaba un arma de fabricación casera, conocida popularmente como «chilena». El hecho ocurrido la noche del sábado en el municipio Vicente Noble, provincia Barahona.
De acuerdo con informaciones ofrecidas por el periodista Genaro Moreta Jr., el incidente ocurrió pasadas las 7:20 de la noche, cuando el menor supuestamente jugaba con el artefacto, que se disparó de manera accidental.
El niño, identificado únicamente con las iniciales A. M. P., sufrió una herida en la región abdominal, por lo que requirió asistencia médica de emergencia.
Niño permanece bajo atención médica en Barahona
Tras el incidente, trasladaron al menor desde Vicente Noble hasta la sala de emergencias del Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota, principal centro de salud de la región Enriquillo.
Según el reporte médico citado por Moreta Jr., el niño presenta una herida provocada por el disparo y permanece bajo observación de los especialistas.
Aunque su condición fue descrita como estable, los médicos mantienen su pronóstico reservado debido a la naturaleza de la lesión.
Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre la gravedad de las lesiones internas ni sobre la necesidad de realizar algún procedimiento quirúrgico.
Notas relacionadas
Dicrim investiga circunstancias del disparo accidental
Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), acudieron al centro hospitalario para iniciar las investigaciones correspondientes.
Los investigadores buscan esclarecer las circunstancias en que el menor tuvo acceso al arma de fabricación casera y determinar cómo se produjo el disparo.
Por el momento, las autoridades no han informado públicamente a quién pertenecía el artefacto ni si había personas adultas presentes cuando ocurrió el incidente.
Tampoco se ha confirmado si los agentes ocuparon el arma utilizada.
El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos asociados con la presencia de armas de fuego, incluidas las de fabricación artesanal, en espacios a los que pueden acceder niños.
Las armas conocidas como «chilenas» son dispositivos de fabricación improvisada que pueden provocar lesiones graves e incluso mortales debido a sus mecanismos rudimentarios.
Mientras avanzan las investigaciones, el menor continúa recibiendo atención médica en el hospital Jaime Mota, a la espera de nuevos informes sobre su evolución.
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