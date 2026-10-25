Niño de ocho años resulta herido al manipular arma casera en Barahona

Barahona, RD.– Un niño de ocho años resultó herido de un disparo en el abdomen mientras presuntamente manipulaba un arma de fabricación casera, conocida popularmente como «chilena». El hecho ocurrido la noche del sábado en el municipio Vicente Noble, provincia Barahona.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por el periodista Genaro Moreta Jr., el incidente ocurrió pasadas las 7:20 de la noche, cuando el menor supuestamente jugaba con el artefacto, que se disparó de manera accidental.

El niño, identificado únicamente con las iniciales A. M. P., sufrió una herida en la región abdominal, por lo que requirió asistencia médica de emergencia.

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Niño permanece bajo atención médica en Barahona

Tras el incidente, trasladaron al menor desde Vicente Noble hasta la sala de emergencias del Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota, principal centro de salud de la región Enriquillo.

Según el reporte médico citado por Moreta Jr., el niño presenta una herida provocada por el disparo y permanece bajo observación de los especialistas.

Aunque su condición fue descrita como estable, los médicos mantienen su pronóstico reservado debido a la naturaleza de la lesión.

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Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre la gravedad de las lesiones internas ni sobre la necesidad de realizar algún procedimiento quirúrgico.