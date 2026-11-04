Niño dominicano tocará en la Cumbre Iberoamericana en Madrid

Madrid.- Aarón Di Lorenzo, violonchelista dominicano de 12 años integrante de El Sistema Punta Cana, tocará este miércoles 4 de noviembre en un concierto sinfónico bajo la batuta del maestro Gustavo Dudamel, durante el acto inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, donde estará el presidente de la República Luis Abinader.

Según informó la directora ejecutiva de El Sistema Punta Cana Romina Aschpurwis, el concierto tendrá lugar en el Teatro Real de Madrid, donde el joven talento participará junto a niños y jóvenes de programas musicales de distintos países de Iberoamérica.

Su presencia en esta gala en España, constituye una oportunidad para proyectar el talento dominicano y compartir el fruto de la dedicación que el Sistema Punta Cana entrega, en la formación musical de jóvenes de escasos recursos en la región Este de República Dominicana.

Publicidad

Tanto Aarón Di Lorenzo como Romina Aschpurwis, participan además del I Foro Iberoamericano de Música para el Desarrollo, un evento que se realiza en San Lorenzo de El Escorial, el cual es coordinado por la Fundación Acción por la Música con el impulso del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y que busca avanzar hacia una Red Iberoamericana de Música para el Desarrollo.

Ambas actividades, cuentan con el respaldo de la Fundación RED Air, que ha contribuido en hacer posible este viaje.