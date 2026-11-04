Niño dominicano tocará en la Cumbre Iberoamericana en Madrid

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Madrid.- Aarón Di Lorenzo, violonchelista dominicano de 12 años integrante de El Sistema Punta Cana, tocará este miércoles 4 de noviembre en un concierto sinfónico bajo la batuta del maestro Gustavo Dudamel, durante el acto inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, donde estará el presidente de la República Luis Abinader.
Según informó la directora ejecutiva de El Sistema Punta Cana Romina Aschpurwis, el concierto tendrá lugar en el Teatro Real de Madrid, donde el joven talento participará junto a niños y jóvenes de programas musicales de distintos países de Iberoamérica.
Su presencia en esta gala en España, constituye una oportunidad para proyectar el talento dominicano y compartir el fruto de la dedicación que el Sistema Punta Cana entrega, en la formación musical de jóvenes de escasos recursos en la región Este de República Dominicana.
Tanto Aarón Di Lorenzo como Romina Aschpurwis, participan además del I Foro Iberoamericano de Música para el Desarrollo, un evento que se realiza en San Lorenzo de El Escorial, el cual es coordinado por la Fundación Acción por la Música con el impulso del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y que busca avanzar hacia una Red Iberoamericana de Música para el Desarrollo.
Ambas actividades, cuentan con el respaldo de la Fundación RED Air, que ha contribuido en hacer posible este viaje.
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El joven dominicano nacido en Verón–Punta Cana, inició sus estudios musicales a los ocho años y actualmente se desempeña como primer violonchelo de la Orquesta Sinfónica de Punta Cana y monitor de nuevos estudiantes. Actualmente estudia en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo y es becario de la Fundación por la Música.
El Sistema Punta Cana es un programa de la Fundación para la Expansión Cultural y Artística de Punta Cana (FUNEYCA PC). Con cinco años de trayectoria y una matrícula de 272 estudiantes, desarrolla programas de iniciación musical, coro, orquesta, piano y luthería y funciona bajo el lema «Tocamos corazones, cambiamos vidas».
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