Desaparece niño mientras jugaba frente a su vivienda en Los Tres Brazos

Familiares y autoridades buscan a Sammy Ciprián Gabriel, un niño de cuatro años desaparecido la noche del pasado miércoles en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.

La Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este informó que investiga el caso para dar con el paradero del menor.

Según los testimonios de sus familiares, una mujer se habría acercado al niño mientras jugaba frente a su residencia con otros menores. La mujer presuntamente le ofreció juguetes y luego se lo llevó.

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Las cámaras de vigilancia captaron a una persona que carga al niño sobre su espalda y camina apresuradamente. En otro momento, las imágenes muestran que se encuentra con un hombre y le pregunta cómo llegar al mercado.

La madre del menor, Chanthal Gabriel, explicó que había varios niños jugando frente a la vivienda. Sus hijos mayores, de 14 y 11 años, también estaban afuera cuando la mujer se acercó al pequeño.

“Yo vi a la muchacha, pero como había muchos niños jugando, yo pensaba que también era una del grupito. No sabía que ella andaba en esas cosas”, relató la madre.

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Gabriel también contó que recibieron una llamada relacionada con una persona que habría transportado a la mujer en su vehículo, sin saber lo que ocurría. Según explicó, esa persona le habría dado una bola y luego 50 pesos para que continuara su camino.