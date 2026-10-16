Desaparece niño mientras jugaba frente a su vivienda en Los Tres Brazos

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Familiares y autoridades buscan a Sammy Ciprián Gabriel, un niño de cuatro años desaparecido la noche del pasado miércoles en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.
La Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este informó que investiga el caso para dar con el paradero del menor.
Según los testimonios de sus familiares, una mujer se habría acercado al niño mientras jugaba frente a su residencia con otros menores. La mujer presuntamente le ofreció juguetes y luego se lo llevó.
Las cámaras de vigilancia captaron a una persona que carga al niño sobre su espalda y camina apresuradamente. En otro momento, las imágenes muestran que se encuentra con un hombre y le pregunta cómo llegar al mercado.
La madre del menor, Chanthal Gabriel, explicó que había varios niños jugando frente a la vivienda. Sus hijos mayores, de 14 y 11 años, también estaban afuera cuando la mujer se acercó al pequeño.
“Yo vi a la muchacha, pero como había muchos niños jugando, yo pensaba que también era una del grupito. No sabía que ella andaba en esas cosas”, relató la madre.
Gabriel también contó que recibieron una llamada relacionada con una persona que habría transportado a la mujer en su vehículo, sin saber lo que ocurría. Según explicó, esa persona le habría dado una bola y luego 50 pesos para que continuara su camino.
Notas relacionadas
Fiscalía realiza levantamiento de cámaras
La titular de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia Santo Domingo, Xamara Guerrero, informó que trabajan junto a los familiares para localizar al niño.
Guerrero explicó que las autoridades realizan un levantamiento en las zonas cercanas y revisan las cámaras de vigilancia. El objetivo es establecer el recorrido de la persona que presuntamente se llevó al menor.
“Estamos haciendo un acercamiento con los familiares del niño que estamos por encontrar, además de hacer un levantamiento de todas las periferias y de las cámaras para ver el recorrido que tuvo esa persona que sustrajo al menor de edad”, indicó la fiscal.
Las autoridades continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de Sammy Ciprián Gabriel.
Si tiene información sobre el niño, puede comunicarse a los teléfonos 809-798-9972 y 829-455-7842.
Te puede interesar
- Abinader entrega 2,500 títulos de propiedad en el Almirante II de SDE
- Incendio afecta planta eléctrica del Centro Médico de Otorrinolaringología
- Indomet prevé sol y aguaceros aislados en varias provincias este domingo
- Leonel espera que tropas salvadoreñas contribuyan a estabilizar Haití
- Guido Gómez Mazara: «Nadie está en condiciones de fragmentar el PRM»