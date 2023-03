Niño de seis años graba video para suplicar que el presidente Abinader le regale una casa

SANTO DOMINGO, RD. – Visiblemente afectado por las condiciones de marginalidad y pobreza en que viven sus padres, este niño de tan solo seis años de edad, grabó un video para pedir al presidente Luis Abinader que le ayude a cumplir el sueño de vivir en una casa digna.

“Señor presidente ayúdame a cumplir mi sueño porque esta casa me la dieron emprestada. Solo tiene una habitación para seis personas. Quiero una casa grande con de todo, con habitaciones, un patio, esta casa se mueve cuando hay un terremoto, cuando hay lluvia cae gotas. Yo no quiero vivir aquí, esta casa me la dieron emprestada, solamente no quiero vivir aquí”, relata el pequeño Joshua Aarón Mañón Reyes.

De esta forma, el niño de seis años narra la situación en que se encuentra la vivienda, con paredes de madera, piso de cemento y techo de zinc que, presuntamente, le prestaron a sus padres Dionelis Reyes Ortiz, de 42 años, y Juan Carlos Mañón Rivera, de 47, residentes en la calle Trinitaria, del barrio Simón Bolívar, en el Distrito Nacional.

Ambos están desempleados, pero Juan Carlos pronto iniciará un empleo temporal, ya que, lo contrataron para realizar labores de limpieza en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), por espacio de seis meses, de acuerdo con el testimonio de Dashly Mabel Díaz Reyes, hermana del pequeño Joshua.

Para cualquier ayuda o colaboración para cambiar la vida de esta humilde familia, pueden comunicarse a los teléfonos (829) 445-7799 o depositar 9604920583 del Banco de Reservas, a nombre de Dashly Mabel Díaz Reyes.