Niño de 13 años lucha por su vida tras defender a su madre

Un adolescente de 13 años permanece en estado crítico en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, luego de resultar gravemente herido cuando presuntamente intentaba defender a su madre de una agresión de su padrastro.

El menor, identificado como Roniel Olguín Nieves, lleva cuatro días ingresado en el centro de salud y ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de sus lesiones. Actualmente, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El menor, identificado como Roniel Olguín Nieves, lleva cuatro días ingresado en el centro de salud y ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de sus lesiones

El hecho ocurrió el pasado domingo en la comunidad Villa Esperanza, donde, según el relato de la madre, su pareja la habría atacado con un arma blanca durante una discusión.

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Madre relata cómo ocurrió la agresión

La mujer contó que su pareja se mostraba celoso y agresivo cuando consumía bebidas alcohólicas. Además, aseguró que había sufrido episodios anteriores de violencia durante los tres años de relación.

Según su testimonio, el día de la agresión el hombre tomó un cuchillo y comenzó a atacarla. Ante la situación, intentó pedir ayuda y solicitó a una de sus hijas que llamara al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

La madre explicó que, mientras intentaba alejarse de su agresor, el hombre la hirió en un brazo. En ese momento, el adolescente intervino para defenderla y recibió una estocada.

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Adolescente lo sometieron a cirugía de emergencia

La madre indicó que el estado de salud del menor es delicado desde su llegada al hospital. También relató que los médicos tuvieron que intervenirlo nuevamente debido a un sangrado persistente.

La segunda operación fue descrita por la familia como una intervención de vida o muerte. Mientras esperan su evolución, familiares, amigos y personas de distintas localidades se han unido en oración y han ofrecido ayuda, incluida la donación de sangre.

Madre pide que el agresor se entregue

De acuerdo con el testimonio de la mujer, y todavía no lo han localizado al momento de sus declaraciones.

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Por esa razón, pidió a los familiares del hombre y a cualquier persona que conozca su paradero que colaboren para que se entregue a las autoridades.

el presunto agresor huyó después del incidente

La madre también aseguró que el día anterior al hecho había manifestado su intención de terminar la relación. Esto debido a los conflictos y episodios de violencia que, según afirmó, había vivido.

Mientras tanto, la familia permanece a la espera de la evolución médica de Roniel Olguín Nieves, cuya condición mantiene en angustia a sus seres queridos.