Nathalie González recibe premio al Talento Joven Agropecuario 2026

Santo Domingo.- Nathalie González-Contreras, directora financiera de ECCUS S.A.S., empresa responsable de la marca Pollos Yaque, fue reconocida en la categoría “Talento Joven Agropecuario 2026” por la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA), durante la XXXV Entrega de la Medalla de Honor al Mérito, con el patrocinio de Grupo Mallén.

A través de un comunicado de prensa ADHA resaltó que es la primera vez que se otorga esta categoría, siendo González Contreras, la mujer más joven en recibir un galardón en la historia de la gala de reconocimientos de esta asociación.

Esta distinción destaca el talento, la visión estratégica y el compromiso de profesionales que contribuyen al fortalecimiento del sector agropecuario dominicano, reconociendo el papel de una nueva generación de líderes en la evolución de una de las industrias fundamentales para la economía y la seguridad alimentaria del país.

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Durante el discurso de agradecimiento, González Contreras expresó, “como mujer joven que forma parte de esta industria, recibir este reconocimiento tiene para mí un significado muy especial. Me hace pensar en todas las mujeres que, desde distintas posiciones, han contribuido al desarrollo de nuestro campo, muchas veces con una labor silenciosa, hoy tenemos la oportunidad de seguir abriendo caminos, de ocupar espacios de decisión y de demostrar que el liderazgo se construye con preparación, compromiso y resultados”.

Desde su posición como directora financiera de ECCUS, González-Contreras forma parte del equipo directivo que impulsa el crecimiento de una empresa dominicana con presencia en toda la cadena de producción avícola, desde la incubación y crianza hasta el procesamiento y comercialización.

Su trayectoria refleja la importancia de integrar una gestión financiera sólida con la eficiencia operativa, la responsabilidad empresarial y una visión estratégica orientada al desarrollo sostenible del sector.

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Liderazgo joven y femenino en el agro dominicano

El reconocimiento “Talento Joven Agropecuario 2026” pone en valor la participación de profesionales que, desde distintas áreas de especialización, aportan nuevas perspectivas y capacidades al desarrollo de la industria agropecuaria nacional.

La distinción otorgada a Nathalie González-Contreras también visibiliza el liderazgo femenino en un sector que continúa evolucionando gracias al conocimiento, la innovación y el compromiso de quienes trabajan por su fortalecimiento.

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Para ECCUS, este reconocimiento adquiere un significado especial al coincidir con la celebración de sus 15 años de trayectoria, reafirmando su compromiso con el desarrollo del talento humano, la excelencia operativa y la evolución constante del sector avícola dominicano.

La premiación de González-Contreras representa un motivo de orgullo para toda la familia ECCUS y refleja la importancia de contar con una nueva generación de profesionales capaces de impulsar el crecimiento empresarial sin perder de vista la responsabilidad de contribuir a la alimentación del país.

Sobre ECCUS

ECCUS S.A.S. es una empresa dominicana del sector avícola con 15 años de trayectoria. A través de su marca Pollos Yaque, integra distintas etapas de la cadena productiva, desde la incubación hasta la comercialización de pollo vivo y fresco.

Su compromiso se fundamenta en la responsabilidad de contribuir a la alimentación del país, promoviendo la calidad, la eficiencia y el desarrollo sostenible de la industria avícola nacional.