Nagua: todo está listo para el asueto de Semana Santa según MSP

Nagua, RD.- Rivera expreso que no solo los hospitales, si no una estrategia en los lugares de bañistas y descanso con Salud Pública, Cruz Roja y Defensa Civil, dónde todos los organismos están establecidos y organizado para este asueto de Semana Santa «Conciencia por la Vida 2023».

El Ministro de Salud, Daniel Rivera, dijo esperar que la población haga su parte dónde la familia tienen que tener el mayor cuidado que el que va a manejar, no puede estar trasnochado, deben de dormir de 6 a 8 horas, que deben descansar cada 3 horas del vehículo si está manejando y no solamente es no beber, no fumar o usar Vaper dentro del vehículo, también si una persona usa medicamentos especiales para dormir no maneje y para evitar las intoxicaciones se debe visitar los sitios tradicionales dónde usted come y utilizada agua.

En cuanto a los hospitales, el funcionario indico que está todo listo porque no hay internamiento de personas con covid-19, ni Cólera, está todo disponible, una estrategia del Servicio Nacional de Salud que dirige Mario Lama, dónde está todo listo y tranquilo para esta semana santa.

Manifestó, además, que las cirugías electivas se suspendieron la semana pasada para estar preparado para algo que no se espera en estos días.

Estas palabras la ofreció el Ministro de Salud, al llegar a una reunión privada con altos funcionarios y directores de hospitales de la Provincia, María Trinidad Sánchez, en el salón de conferencia del Ayuntamiento Municipal de Nagua.