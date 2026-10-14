Nagua tendrá moderna clínica para fortalecer atención médica en el Nordeste

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Nagua, RD.– Con una inversión estimada de RD$2,000 millones, se dio el primer picazo para la construcción de la Clínica Dr. José Bello, un moderno centro hospitalario de tercer nivel que busca ampliar el acceso a servicios médicos especializados para familias de la provincia María Trinidad Sánchez y toda la región Nordeste del país.
La nueva infraestructura hospitalaria, que llevará el nombre del primer pediatra de Nagua, contempla aproximadamente 16,700 metros cuadrados de construcción, 80 camas de hospitalización, 16 camas de cuidados intensivos, 26 posiciones de emergencia y áreas quirúrgicas especializadas.
El proyecto incluirá servicios de resonancia magnética, tomografía, atención cardiovascular, maternidad, pediatría, hemodiálisis y tratamientos especializados contra el cáncer, incluidos oncología, radioterapia y medicina nuclear.
Con esta oferta médica se busca reducir la necesidad de que pacientes de la región se trasladen a Santo Domingo, Santiago y otras ciudades para recibir diagnósticos y tratamientos de alta complejidad.
Durante el acto del primer picazo, el Dr. Abel Bello, impulsor del proyecto, destacó que la iniciativa surge del compromiso de acercar servicios médicos de calidad a las comunidades del Nordeste, donde numerosas familias enfrentan gastos e incertidumbre al desplazarse para obtener atención especializada.
“Durante demasiado tiempo, miles de familias del Nordeste han tenido que trasladarse a Santo Domingo, Santiago y otras ciudades para recibir diagnósticos, tratamientos especializados o cuidados médicos complejos”, expresó Bello.
El médico explicó que el nuevo centro busca complementar y fortalecer la oferta sanitaria existente, mediante instalaciones modernas y servicios que amplíen la capacidad de atención de la región.
“No venimos a desplazar a ninguna institución ni a competir con el progreso de nadie. Venimos a complementar, fortalecer y ampliar la capacidad de atención médica de toda nuestra región”, afirmó.
Un homenaje al primer pediatra de Nagua
La Clínica Dr. José Bello llevará el nombre del Dr. José Avenhamet Bello Guzmán, quien dedicó más de 40 años al ejercicio de la medicina y es recordado como el primer pediatra de Nagua, donde atendió a generaciones de niños y familias.
Su hijo, el Dr. Abel Bello, explicó que la construcción del centro representa mucho más que una inversión en infraestructura sanitaria: constituye un homenaje a la vocación de servicio y al compromiso humano que caracterizaron a su padre.
“Papá, dedicaste tu vida a cuidar a la gente de Nagua. Hoy me corresponde, como hijo y como médico, continuar tu obra. No solamente con mis propias manos, sino creando una institución donde cientos de profesionales puedan seguir haciendo por generaciones lo que tú hiciste durante toda tu vida: servir”, manifestó.
Bello señaló que, después de años de ejercicio profesional y de desarrollar proyectos médicos, decidió impulsar esta iniciativa en su comunidad de origen para acercar los avances de la medicina moderna a las familias del Nordeste.
Notas relacionadas
Impulso económico y desarrollo para el Nordeste
Además de ampliar la oferta de salud, se proyecta que la construcción y futura operación de la clínica generen oportunidades de empleo para profesionales médicos, personal de enfermería, técnicos, trabajadores administrativos y otros sectores vinculados a la actividad hospitalaria.
La inversión también representa una oportunidad para dinamizar la economía local y fortalecer a Nagua como centro de prestación de servicios médicos para las comunidades de María Trinidad Sánchez y provincias cercanas.
Bello agradeció el respaldo de las autoridades, inversionistas, profesionales de la salud y colaboradores que acompañan la iniciativa y reiteró su compromiso con una institución que combine atención especializada, tecnología y trato humano.
“Hoy damos el primer picazo de una gran obra, pero también sembramos una promesa: que la excelencia médica y la calidad humana puedan encontrarse aquí, en nuestra propia casa”, expresó.
La Clínica Dr. José Bello busca convertirse en una alternativa de atención especializada para la región Nordeste, al tiempo que rinde homenaje al legado de uno de los profesionales que marcaron la historia de la medicina en Nagua.
Te puede interesar
- ¡Atención! Metro y teleféricos tendrán horario especial este lunes
- Atención viajeros: JetBlue vuelve a aumentar el costo de las maletas
- Sonia Guzmán pide fortalecer la competitividad del arroz ante el DR-CAFTA
- León XIV espera fortalecer la fe y renovar la esperanza en Latinoamérica
- Vaguada provocará aguaceros, tormentas y ráfagas de viento este lunes