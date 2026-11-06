Nacionalistas piden retirar proyecto para regularizar cédulas del Congreso

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Representantes de organizaciones nacionalistas pidieron este viernes retirar y revisar un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados. La iniciativa busca regularizar la identidad y los documentos de personas que han vivido con una cédula dominicana, pero enfrentan problemas para renovarla por irregularidades en sus registros civiles.
El presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, y el exdirector general de Migración, José Ricardo Taveras, advirtieron sobre los posibles efectos de la propuesta. La diputada Maribel Almánzar de Ogando presentó el proyecto.
A juicio de ambos, la iniciativa podría dar paso a un registro oficial de personas que carecen de nacionalidad y no reciben el reconocimiento de ningún Estado.
También expresaron preocupación por la posible llegada de extranjeros en situación migratoria irregular. Según advirtieron, estas personas podrían intentar acogerse a los beneficios del proyecto para conseguir una cédula dominicana.
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Revisión de propuesta
Por estas razones, pidieron a la legisladora reconsiderar la propuesta. Además, solicitaron que las autoridades evalúen su contenido antes de que avance en el Congreso Nacional.
Castillo y Taveras reconocieron que algunas personas enfrentan problemas con sus documentos de identidad. Sin embargo, consideraron que las autoridades deben investigar cada caso por separado para determinar sus circunstancias.
El proyecto plantea crear un mecanismo para atender a quienes han utilizado documentos de identidad dominicanos durante años, pero ahora encuentran obstáculos para renovarlos debido a inconsistencias en sus registros civiles.
Nota: No cambié el contenido de fondo ni añadí declaraciones. Los ajustes se concentran en dividir las oraciones largas y sustituir algunas construcciones pasivas por formas más directas.
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