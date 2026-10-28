Defensa asegura que investigan casos de municiones dominicanas en Haití

ONU advierte sobre tráfico de armas

El Consejo de Seguridad de la ONU ha advertido sobre el flujo constante de armas y municiones hacia Haití. Durante una reunión, representantes de varios países señalaron que las redes de tráfico ilegal siguen abasteciendo a las bandas criminales. Esta situación agrava la crisis de seguridad en ese país.

El informe del panel de expertos presentado al comité del Consejo de Seguridad recoge armas y municiones incautadas u observadas en poder de integrantes de bandas haitianas. También identifica rutas terrestres entre República Dominicana y Haití, así como vías marítimas desde Estados Unidos.

Durante la reunión, las delegaciones señalaron que las bandas han cambiado sus tácticas para enfrentar las operaciones de seguridad. También alertaron sobre el aumento de los ataques contra la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF), desplegada en Haití.

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Investigaciones en curso

Fernández Onofre insistió en que los casos mencionados en el informe no son recientes. Según explicó, las investigaciones llevan años en curso y las autoridades dominicanas han compartido información con los expertos de la ONU.

El ministro aseguró que los casos señalados forman parte de procesos judiciales. Sin embargo, sus declaraciones no implican que se haya establecido públicamente cómo llegaron las municiones a manos de las bandas.

Pide evitar informaciones falsas

El titular de Defensa también pidió a los dominicanos tener cuidado al compartir informaciones sobre este tema. Señaló que la situación de Haití y las tensiones en la región requieren responsabilidad al comunicar estos hechos.

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«Hay que tener cuidado para llevar la tranquilidad y el sosiego a la familia dominicana», manifestó Fernández Onofre.

El funcionario reiteró que las autoridades dominicanas han colaborado con el panel de expertos de la ONU y han entregado información sobre los casos señalados.